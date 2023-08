Galerii: Tõnu Kaljuste tähistas 70. sünnipäeva kontserdiga

Kontserdil tulid ettekandele Veljo Tormise "Raua needmine" ja "Hamleti laulud I", Arvo Pärdi "Veni Creator" ja "Littlemore Tractus". Kontserti alustati iidse tantsu dabke'ga, mille on noodikirja pannud Süüria-USA nüüdishelilooja Kareem Roustom, samuti tuli Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori naiskoori esituses ettekandele Roustomi Homerose "Odüsseial" põhinev "Hurry to the light".

Kaljuste on aastakümneid panustanud Arvo Pärdi ja Veljo Tormise, aga samuti Erkki-Sven Tüüri ja Heino Elleri jt eesti heliloojate loomingu salvestamisele ja esitamisele. Ta on pälvinud oma tegevuse arvukalt tunnustusi nii kodu- kui ka välismaalt ning Grammy auhinna.

Sünnipäevakontsert "Tõnu Kaljuste 70" on järelkuulatav Klassikaraadiost.