Laulasmaal algavad filmiõhtud "Pärt & film"

25.-27. augustini toimuvad Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses filmiõhtud "Pärt & film", mis ilmestavad geograafiliselt ja kultuuriliselt mitmekesist maailma, milles Arvo Pärdi muusika on kõlama pandud.

"Tänavused filmiõhtud jätkavad valguse heitmist erinevatele linateostele filmiajaloos, milles on kasutatud Arvo Pärdi loomingut. Seekord on kavas esindatud nii suurte staaridega peavoolu Hollywood, vähetuntud Jaapani autorikino kui ka ajaproovis aina vääruslikumaks muutuv kodumaine Eesti dokumentalistika," sõnas filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.

"See valik näitlikustab hästi, kui mitmekesine on Pärdi loomingu kasutamise spekter," lisas Kuurmaa.

Filmiõhtud avab maailmakuulsa itaalia režissööri Bernardo Bertolucci 1993. aastal valminud "Väike Buddha", mis oli ühtlasi esimene Hollywoodi suurfilm, kus kõlas Arvo Pärdi helilooming. See helgelt muinasjutuline film kulgeb mitmes aegruumis, mida lahutab nii 2500 aastat, tuhanded kilomeetrid kui ka palju kultuurilisi mõistmatusi.

"Väikese Buddha" muusika peamiseks autoriks on tänavu meie seast lahkunud jaapani meister Ryuichi Sakamoto, kelle loomingut saab nautida pea terve filmi. Arvo Pärdi muusikast kõlab aga sümboolses hetkel teose "Saara oli 90-aastane" löökpillisoolo, mis kordub mitmete minutite jooksul kolm korda vaheldumisi budistlike rituaalide helidega.

Muinasjutuline ja fantaasiarikas on 26. augustil linastuv Jaapani režissööri Kohei Oguri film "Maetud mets" (2005). Oguri näitab kaunilt aja kulgu, põlvkondade vahelisi sildu ning mõtiskleb nähtava ja nähtamatu piiridest. Maapinnast kerkiv unenäoline iidne mets oleks justkui sümboliks, et peame nägema kaugemale sellest, mida reaalsus meile näidata tahab ja parem maailm on võimalik, kui võtame vaevaks oma reaalsust muuta. Arvo Pärdilt kõlab filmis lausa kolmel korral teos "Silouan's Song."

Filmiõhtute viimane teos, milleks on režissöör Priit Valkna "Vastutuulesaal" (2007), teeb kummarduse Arvo Pärdi pikaajalisele kaasteelisele, 28. augustil 70. sünnipäeva tähistavale maestro Tõnu Kaljustele. 27. augustil kell 17 toimuval seansil on kohal ka filmi autorid Priit Valkna ja Artur Talvik.

Film jälgib Tõnu Kaljuste tegemisi ooperisaali ehitamisel Naissaarele, kunagise leiutaja Bernhard Schmidti talumaadele. Idee on pöörane, saarel puudub regulaarne laevaühendus ja elekter ning seal elab vaid kaks püsielanikku. Karismaatiline Tõnu Kaljuste tahab saarele kultuurikeskuse rajada kõige kiuste ja hoolimata üldsuse ning rahamaailma vastuseisust Näib, et dirigendi idee on sama hull, nagu omal ajal leiutaja Schmidti loodud vastutuulelaev, ent 2006. aasta suvel saab Kaljuste unistus teoks. Loomulikult kõlab filmis ka Arvo Pärdi muusika.

Arvo Pärdi Keskus korraldab filmiõhtuid 2011. aastast alates.