Vaata uuesti: noorte laulu- ja tantsupeo rongkäik katkematu pildiga

Pühapäevasele noorte laulupeole "Püha on maa" eelnes ka traditsiooniline rongkäik, milles rändasid lauljad, tantsijad ja muusikud läbi Tallinna ühiselt lauluväljaku poole, et viia sinna laulupeotuli. Kui ETV vahendusel jõudis vaatajateni ülekanne koos intervjuudega, siis ETV2 näitas katkematut rongkäiku, et kõik pidulised pildile püüda.