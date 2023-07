Alar Karis: laulu- ja tantsupeo meeleolu võiks kanduda ka argipäeva

Karis sõnas, et kogu peonädal on möödunud positiivses meeleolus. "Kõik on ju rõõmsad ja kõik on tore, soov esineda on väga suur, seda on ka proovides tunda."

President rääkis, et tema esimesed mälestused laulu- ja tantsupeoga on seotud hoopis pettumustundega. "Esimene kord, kui ma koolis olin ja me laulu- ja tantsupeole tahtsime minna, siis me ei läbinud seda sõela," meenutas ta. "Aga hiljem olen küll laulukaare alla sattunud."

Kuigi president tänasel päeval enam aktiivselt pilli ei mängi, on ta õppinud nii viiulit kui ka kannelt. "Meil oli koolis kandleklass ja seal oli üks tubli härrasmees, kes ise pille valmistas. Minul oli ka pill, mille nimi oli Nipernaadi. Mul on see siiani alles," rääkis ta.

Pillimäng on presidendi sõnul andnud talle loomingulise lähenemise elule. "Sa ei ole väga jäik ja bürokraatlik," arvas ta. "Iga muusika rikastab inimest, ükskõik, on see rahvamuusika, klassikaline muusika või kõik, mis sinna vahele jääb. See, ma arvan, aitab elus väga palju edasi."

Nädalavahetuselt ootab Karis, et lubatud vihma ei tuleks. "Aga ma arvan, et see vihm ei morjenda pidulist, see on sul hinges sees. Ma arvan, et see meeleolu võiks kanduda ka argipäeva, see vast on kõige tähtsam – et see ei kustuks peale tule kustumist pühapäeva õhtul."