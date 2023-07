Heidy Purga: ärge laske oma rõõmul koos laulupeo tulega kustuda

Öeldakse, et jagatud rõõm mitte ei lähe väiksemaks, vaid kasvab hoopis-hoopis suuremaks rõõmuks. Laulu- ja tantsupidu on selles kinnitus, sest maailmatu suurt rõõmu oleme nende päevade jooksul tundnud kõik. Rõõmu muusikast, rõõmu sõpradest, rõõmu koosolemisest, rõõmu sellest peost, rõõmu lõpuks ometi saabunud suvest, vaatamata vihmale, mis meid täna muidugi külastas.

Öeldakse aga, et iga pidu peab lõppema siis, kui on tunne, et just nüüd on kõige toredam, siis tahame ikka ja jälle uutel pidudel kokku tulla. Enam ei lähe palju aega, kui laulupeotuli selleks korraks kustub. Ärge laste oma rõõmul kustuda koos laulupeo tulega! Hoidke seda südames.

Isegi siis, kui rõõm kipub vahel kaduma, siis meenutage neid päevi ja neid hetki, mil me olime siin kõik koos, ja rõõm tuleb alati tagasi. Sügav kummardus teile dirigendid, tantsujuhid, orkestrite juhid, muusikud, aitäh Eesti peredele, koolidele ja kogukondadele, kes on lapsed siia Tallinnasse toonud. Aitäh peo korraldajatele ja kõigile, kes on aidanud sellel kõigel teoks saada.

Elagu laulu- ja tantsupeod! Me kohtume juba kahe aasta pärast.