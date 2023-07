Agne Kurrikoff-Herman: tantsupeo teeb eriliseks tantsijate vägi

Viimasele etendusele läks Kurrikoff-Herman vastu rahuliku südamega. "Kindlasti ei tule päris rahu enne seda, kui viimane tantsija siit väravast väljamarsiga välja läheb, aga tunne on hea ja emotsioonid on endal head," nentis ta. "Ma olen õnnelik."

Tantsupeo pealavastaja sõnul viitab peo pealkiri sildadele, mis meie sees kasvavad. "Nende otsad on tugevasti kinnitatud sinna, kus on meie juured. Ja siis me hakkame järjest kasvama, samm sammu haaval," selgitas ta.

Tantsupeo teeb Kurrikoff-Hermani jaoks eriliseks tantsijate vägi. "See, kui sa näed noortepeol seda energiat, mis siia väljakule 8300 tantsujalapaarist tuleb, siis see on see eripära. Meie oma tants, meie oma triibuseelik, meie oma tantsumuru ja loomulikult see mustrite maagia, mida saab luua ainult tantsupidu, mitte miski muu."