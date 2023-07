Tantsupeo esimesel etendusel anti üle kolm Niina ja Alfred Raadiku preemiat

Noorte tantsupeo idee algatajate-nimeline preemia on loodud kooli rahvatantsuõpetajate tunnustamiseks ning tänuks eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.

Saaremaa gümnaasiumi rahvatantsu õpetaja Eena Mark korraldab koos huvijuhtidega Kuressaare Hariduse Koolis Anna Raudkatsi nimelist koolinoorte võistutantsimist.

Ulvi Mägi on tantsuõpetaja olnud alates 1990. aastast. Esimene tantsupidu, kus tema tantsijad osalesid, oli 1993. aasta koolinoorte pidu. Sellest ajast alates on tema juhendatud tantsurühmad noortepidudel alati osalenud ning Kohila kooli noorte tantsurühmade arv aasta-aastalt kasvanud.

Kristiina Siig on Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuõpetaja, kes juhib enda algatatud laste ja noorte tantsuansamblit Leesikad, kust on sellel korral toonud peole lausa 13 rühma.

Esimene Niina ja Alfred Raadiku preemia anti välja pea 20 aastat tagasi, 2002. aastal. Alfred Raadik (1918–1998) oli pedagoog, noorte tantsupidude idee algataja ning mitmete tantsupidude üldjuht. Koos oma abikaasa Niinaga (1924–2016), kes oli samuti rahvatantsupedagoog, lõid nad palju tantse, millest mitmeid on esitatud nii noorte- kui üldtantsupidudel. Ka tänavune tantsupidu algas nende loodud tantsuga "Soovide valss", millega tehti kummardus noorte tantsupeo traditsiooni 60 aasta juubelile.

Niina ja Alfred Raadiku Fondi stipendiumit on antud välja kuuel korral. Tänavu on teine kord, mil tunnustuse saavad kolm õpetajat. Varasemalt on tunnustuse saanud Lea Hanni (2002), Hilja Tamm (2007), Linda Pihu (2011) ning Maie Tammemäe, Anita Kreen ja Kaire Ojavee (2017).