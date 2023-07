Kaja Kallas: tantsupidu on nagu ühiskond, kus kõigil on oma oluline roll

Noorte tantsupeo viimase etenduse eel sõnas peaminister Kaja Kallas, et tantsupidu on nagu ühiskond, kus kõigil on oma oluline roll täita.

"Olen teie peale heas mõttes kade, sest see tunne, et sa saad siin suurel väljakul tantsida, on midagi täiesti erilist," tunnistas Kallas, kes kogu oma kooliaja rahvatantsuga tegeles. "Kui ma esimest korda istusin tribüünil pealtvaatajana, siis ma nutsin lahinal, sest mul oli nii-nii kurb, et ma ei saanud sellel väljakul teiega tantsida."

Kallase sõnul ei saa tantsupidu mitte millegagi võrrelda. "Kõik need ettevalmistused, ettetantsimised, konkursid tantsupeole pääsemiseks, proovid, rongkäik, rõõm ilusatest rahvariietest, toredatest tantsudest, elevus selles, kellega saab "Oiges ja vasembas" kätelda – see kõik on erakordselt vahva ja seda ei saa mitte millegagi võrrelda," kirjeldas ta.

Peaminister märkis, et tantsupidu on nagu ühiskond, kus kõigil on oma oluline roll. "Nii nagu ühiskonnas sõltub suur pilt sellest, et kõik teeksid oma osa, nii ka tantsupeol – kui sina õigel ajal oma märgile ei jõua, siis suur pilt kokku ei tule," tõi ta välja.