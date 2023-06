Tantsupeo liigijuhid: pidu võiks anda lastele tunde, et tantsimisega tasub edasi tegeleda

Tantsupeo liigijuhtide sõnul on paljud lapsed saanud proovide käigus päikesepisteid ja muid kehalisi vigastusi. Sellest hoolimata on lastel motivatsioon suur ning prooviplatsile tahetakse kiiresti tagasi.

5.–6. klassi segarühmade liigijuhtide Ingrid Jasmini ja Karel Vähi sõnul on tegu küll keerulise vanuserühmaga, kuid seni on proovid sujunud oodatust paremini. "Saime just täna kiita, et meie lapsed on platsil väga head orienteerujad," sõnas Jasmin.

Karel Vähi sõnul on laste hulgas palju neid, kes peonädala jooksul on saanud päikesepisteid või muidu kehalisi vigastusi. "Meie oleme raudselt see liik, kellel on kõige rohkem päikesepisteid ja jalgade väänamisi. Keegi on pidevalt meditsiinipunktis," nentis Vähi. See tuleb tema sõnul ilmselt hoolimatust suhtumisest enese vastu. "Peo õhinas ei märgata korralikult vett juua ja päikese eest hoiduda," sõnas ta. Samas saavad lapsed tantsujuhtide sõnul kiiresti tagasi joonele ning motivatsioon proove teha on suur.

5.–6. klasside liigis on tantsud "Süda tuksub" ja "Tormaline". Viimane on Vähi ja Jasmini jaoks eriline tants, sest selle kirjutasid nad ühisloominguna just eraldi tantsupeo jaoks. "Mõlemad tantsud iseloomustavad meie liigigruppi hästi," nentisid tantsujuhid. "Tormaline" sündis Vähi sõnul juba pandeemia ajal. "Esimesed kombinatsioonid said tehtud väljas, kümnekesi, jää ja lume peal," naeris Vähi.

Karel Vähi on üks Leesikate juhendajatest ning sealt on peol tantsimas neli tema rühma. Peo ajal on aga liigijuhtide sõnul oma tantsijatega keeruline kontakti hoida, kuna päevad on pikad ja proove palju. Siiski pole tantsijad graafikus ajahätta jäänud, pigem on nad lõpetanud iga päev proovitust varem. "Täna näiteks saime puhkama plaanitust 30 minutit varem," sõnas Jasmin.

Tantsupeolt ootavad liigijuhid emotsiooni. "Aga muidugi ka ilusaid sirgeid joondumisi!" naeris Jasmin. Vähi sõnul on pidu korda läinud siis, kui tänased tantsijad homme ka edasi tantsivad. "Selle vanuse puhul me näeme, et lapsele küll läbinisti vastumeelne see trenn ei ole, aga esimese hooga ta tantsutrenni ka ei tule. See pidu võiks anda neile selle tunde, et tantsimisega on väärt edasi tegeleda," nentis Vähi.

7.–9. klasside liigijuhi Helena-Mariana Reimanni sõnul ta esialgu veidi pelgas selle vanusegrupi juhendamist, kuid seni on noored vastupidist tõestanud. "Kuna praegu on meie tantsijate liigi roll peol olla asjalik, iseseisev, tubli noor inimene, kes hakkab mõistma vanemate ja õppimise olulisust, siis ilmselt kandub see roll neile ka peoprotsessi argipäeva edasi," sõnas Reimann.

Reimann alustas liigijuhina 2011. aastal 2.–3 klassiga, seejärel juhendas C-rühmi ning üldtantsupeol tantsisid tema käe all kõige tugevamad S1 segarühmad. Sel peol on ta enda sõnul positiivselt üllatunud. "Sain just platsil kiita, et saime töö kiirelt tehtud, mistõttu saime tantsijatele ka preemia antud," sõnas Reimann.

Kõige rohkem meeldib tantsijatele energiline "Rõõmutsõõr", mis nõuab Reimanni sõnul küll võhma, kuid pakub see-eest võimast emotsiooni. Samuti meeldis 7.–9. klasside tantsijatele tants "Kust laulud saadud". "Selle looga läksid tantsijad käima, kui nägid, et neid saadavad päriselt laivis Duo Ruudu tüdrukud," meenutas Reimann. Muusikutel on tantsujuhi hinnangul tantsijatele mängimine küllaltki pingeline. "Nende jaoks on see raske ülesanne, sest nad ei saa muusikasse täielikult sisse minna, vaid peavad mängima täpselt selle salvestise järgi, mille järgi tantsijad harjutanud on," nentis Reimann. Siiski on kõik hästi sujunud ning esimestes ühisproovides koos muusikutega tuli kõik hästi välja.