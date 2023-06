Galerii: laulu- ja tantsupeo rongkäigu äärde jäävad puud ehiti värvikirevate paeltega

Koos Käsitöö Liidu liikmete ja Kadrioru Pargi tiimiga ehiti 13 puud, mis jäävad Kaarli puiesteelt kuni Mere väravateni. Käsitöö liidu juhatuse esinaine Liina Veskimägi-Iliste kinnitas, et paeltega pärjatud puude projekt on olnud edukas. "Paelu sai punuda kodus, kokkusaamistel ja koolis käsitöötundides. Paljud koolid üle Eesti on osalenud ja saatnud suure koguse paelasid.."

Laulu ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum selgitas, et paelte punumise töötoa idee sai alguse soovist pakkuda kaasalöömisrõõmu ka neile lastele-noortele, kes laulmise ning tantsimisega ei tegele. "See on tegelikult juba päris pikk traditsioon, et noorte laulu- ja tantsupidude toimumisaastatel käsitöö- ja kunstihuvilised noored peo ettevalmistustes kaasa löövad."

Noortepeo ajaks meisterdatud paelad kinnitati puudele spetsiaalse konstruktsiooni abiga, mis ei kahjusta puid ning mida on lihtne kinnitada ja hiljem eemaldada. Paelad võetakse puudelt maha kohe peale pidu 4. juunil.

Paelasid on võimalik näha Eesti käsitöö suurpeol Mardilaadal, kus nendest samadest paeltest on tehtud mitmeid installatsioone.