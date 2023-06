Taimi Paljak laulupeost: pühapäeva õhtul peab vihmaks valmis olema

Kuigi reede on südasuviselt soe ning möödub sajuta, on sünoptik Taimi Paljaku sõnul nädalavahetuseks oodata sadu. Seetõttu tuleks tema sõnul nii laupäeval tantsu- kui pühapäeval laulupeole kaasa võtta vihmakeep.

Reedene päev peaks Tallinnas olema sajuta ning südasuviselt soe, temperatuur on siis 25 kraadi ringis. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, saju tõenäosus on alla 25 protsenti, kinnitas Taimi Paljak

"Laupäevaks on oodata sadu. Ennelõunane aeg alates 8-st kuni 13-ni on saju tõenäosus 75-100 protsenti. Pärastlõunal sajuala eemaldub. Õhtupoolsel ajal on üksikute sajuhoogude võimalus, kuid nende tõenäosus on alla 50 protsendi. Lootust on, et laupäeva pärastlõunast alates möödub päev vihmata" mainis ta ja lisas, et siiski läheb tugevamaks lääne- ja edelatuul, mis puhub 14-15 m/s. "Temperatuur on ennelõunal saju ajal 17-18 kraadi, kuid pärastlõunal läheb ilm soojemaks. Tantsupeo etenduse alguse eel on temperatuur 19-20 kraadi. Etenduse lõpul, kella 20-21 ajal peaks arvestama 16-17 kraadiga."

Paljaku hinnangul on pühapäeva ennelõuna sajuta kuni 13-ni, võib-olla ka kuni 15-ni. Saju algused võivad tema sõnul veel ajaliselt muutuda, kuid õhtupoolsel ajal kell 17-18 tuleb kindlasti vihmaga arvestada. "Vihmahood võivad kesta olenevalt saju algusest õhtuni. Igal juhul peaks laulupeole kaasa võtma vihmakeebid. Ennelõunal on temperatuur 20-22 kraadi ringis, saju ajal langeb see 16-17 kraadini. Pühapäeval jääb tuul rahulikumaks, siiski peaks arvestama mõõduka edela- ja läänetuulega."

Paljaku sõnul võib prognoosis tulla veel muudatusi saju alguse või lõpu aja osas, kuid üldiselt on saju tõenäosus nii laupäeval kui pühapäeval paraku väga kõrge (75-100 protsenti). Seetõttu tuleks nädalavahetusel vihmaga kindlasti arvestada ning kaasa võtta vihmakeep.

Prognoos täpsustub järgnevate päevade jooksul.