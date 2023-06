Agne Kurrikoff-Herman: tantsupeo proovid on kui pusle ühine kokku ladumine

XIII noorte laulupeo peonädal on hoogsalt alanud ja alates teisipäevast toimuvad tantsupeo etenduse "Sillad" proovid. Tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani rõhutas, et tegelikult on ka proovid omamoodi osa tantsupeost.

Agne Kurrikoff-Hermani sõnul ei ole tantsupidu pelgalt lavastus publikule, vaid pidu kestab terve nädala – kõik proovid on omamoodi osa tantsupeost. "Tallinna kõigil üheksal harjutusväljakul algasid proovid, esimesed suured joonised on juba tekkinud ja just see ongi tantsupeo kõige põnevam ja keerulisem osa, see pusle ühine kokku ladumine."

Ühised proovid on tantsupeo ettevalmistusprotsessi kõige magusam osa, teab Kurrikoff-Herman. "Üks asi on see, kuidas me tantsu juppide kaupa paberil valmis loome, aga kuidas ta ühel hetkel kokku mängima hakkab, selgub alles neljapäevases montaažiproovis," selgitas ta.

Tunnetest rääkides on tantsupeo pealavastaja oma sõnul kergelt segaduses. "Kogu see kolme aastane teekond on nagu lõngakeradest omavahel kokku pandud, nüüd tuleb kõik otsad kokku panna". Praegused proovid tekitavadki ärevuse hinge – kas kõik klapib, kas kõik jookseb õigel hetkel kokku, sammud, sõnumid, väljakule jõudmine, muusika, kogu tehniline pool. Kõike tuleb väga kontsentreeritult jälgida. "Ma olen otsekui teatud mulli sees ja tunnen end tugevana," ütles ta.

Kurrikoff-Hermani sõnul on ta staadioni mitu korda läbi käinud, esimesed staadionil käimised algasid koos lume sulamisega. Kalevi staadion on mõeldud sportimiseks, seetõttu on oluline, et tantsulavastusplatsina oleks see esinejatele ohutu ja keegi pidustuste käigus oma jalgu ei murraks.

Tantsupeo etendus kõnetab Agne Kurrikoff-Hermani sõnul kõiki. "Lavastuses me vaatame maailma läbi erinevas vanuses inimese silmade. Tegemist on nähtamatute sillakaartega meie sees, igaüks ehitab sillad oma sisemusse ise".

Noorte tantsuetendusel "Sillad" tantsib ligi 560 kollektiivi, peol osaleb 8391 tantsijat-võimlejat. Esitatakse 24 tantsu, millest 19 on loodud spetsiaalselt selle peo tarvis.