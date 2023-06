Tantsupeolised saavad tänavu toitu korduvkasutatavates nõudes

Tegelikult ongi mõni uus asi tihti lihtsalt ära unustatud vana. Ka esimesel noorte laulupeol 1962. aastal pakuti laulupeolistele suppi harilikest taldrikutest, mis pärast einet puhtaks pesti ja uuesti lauale pandi.

Tänapäeval kogutakse nõud kokku ja viiakse pesumajja, kus Eesti Pandipakendi käsutuses on võimas tunnelpesumasin.

"Laulupeo kontekstis kogu selle perioodi jooksul kasutatakse pool miljonit toidunõud ja söögiriista. Masin võimaldab pesta 1000 kaussi tunnis. Õhtul meile tuli 10 000 kaussi, need on pestud ja ootame järgmist satsi," rääkis Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba.

Piduliste toitlustamine on juba aastaid olnud naiskodukaitsjate kätes. Ühes välikatlas saab korraga keeta 450 liitrit suppi, millest saab söönuks umbes 1300 pidulist. Kokku valmib kahes väliköögis peonädala jooksul kuues katlas ligi 150 000 portsionit suppi.

"Tööpäevad naiskodukaitsjatel on tegusad. Alustame kell seitse köögi ettevalmistamisega, siis lähevad katlad tööle, et esimesed saaksid kell 12 supi kätte. Lõpetame hilja – kui söömine lõpeb 16.30 või 17, siis meie ei lõpeta enne kella üheksat, sest potid-katlad on vaja ära puhastada," kirjeldas Naiskodukaitse esinaise asetäitja Helen Allas.

Ehkki tuhandete taldrikute kokkukogumine ja pessu saatmine tundus algul tõsine väljakutse, on siiani kõik väga hästi sujunud.

"Tegelikult toimis kõik, ükski söömine pikemaks ei läinud kui plaanitud ja sai ilusasti proov edasi minna," ütles esinejate nõude koordinaator Carolyn Mets, kelle hinnangul on lapsed nõude asjus hästi juhendatud.

"Suurem probleem on prügi sorteerimisega, seda tuleb küll veel õpetada, mis on biolagunev ja mis on pakend," ütles Mets.

Kolmapäeval pakuti tantsijatele kanaborši ja nuudlisuppi.

"Päris hea oli. Külmal talvepäeval, kui oled õues olnud ja siis saad mõnusat suppi, siis on küll hea. Aga suvel pole väga fänn," sõnas Kassandra.

"See oli hea, aga liiga kuum ja mul on niigi palav," ütles Laura, kes eelistaks süüa praekartuleid.