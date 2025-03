Kolm Artur Lemba seni tundmatut suurvormi jõuavad kaante vahele

Aastakümneid puhkasid Artur Lemba viiuliteosed vaikivate käsikirjadena muuseumiriiuleis. Pianist Sten Lassmann otsis need üles ja tõi publiku ette.

"See tuli tundmatusest Eesti publiku ette aastal 2021, kui me Eesti interpreetide liiduga korraldasime Eesti Muusika Festivali ja selleks ettevalmistades mina kaevasin arhiive ja tegin ettepaneku Triin Ruubelile, et me võiksime seda Lembe viiulisonaati elustada. Toona me mängisime käsikirjast, aga ma ei tea, miks me mängisime kellegi kolmanda isiku käsikirjalisest koopiast Lembat. Ka selles salvestuses, mis me tegime, on valed noodid sees," meenutas Lassmann.

Viiuldaja Triin Ruubeliga koos hakati käsikirju täpsustama ja trükiseks noodistama.

"Selle hooaja alguses Sten ütles, et nüüd võiks selle käsile võtta. Ja siis me hakkasime seda juba suvel mängima ja vaatama, kus on mingid noodivead ja kus on mingid märgid kirjapanemata. See oli huvitav protsess," lisas Ruubel

Noodikogumike ilmumisega asi ei piirdu. "Just neil päevil läheb tootmisesse album Artur Lemba kogu viiuliloominguga. See on siis "Artur Lemba Complete Works for Violin and Piano", mis ilmub juba juunikuus Londoni plaadifirma Toccata Classics alt. Nii et just neil tundidel ma teen viimaseid korrektuure sellel masterplaadile ja bukletile," selgitas Lassmann.

Briti plaadifirma Toccata Classics märgi all antakse välja terve plaatide seeria Artur Lemba kogutud kammermuusika.

Ruubeli sõnul on Lemba helikeel üliromantiline ja seda on kindlasti veidi ebamugav mängida. "Lemba oli pianist ja võib-olla ongi tal natukene pianistlikum käsitlus. Aga ta muusika voolab nii loomulikult, et teda on mõnus mängida," ütles Ruubel.

Äsja kirjastatud kaks viiulisonaati ja sonatiin on saadaval nii trükiste kui virtuaalse kogumikena.