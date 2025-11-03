Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

Kontserdil "Tormise variatsioonid" kõlab Veljo Tormise folklooripõhine muusika nii originaalkujul, jazzilikes seadetes, kui ka improvisatsioonina. Laval astuvad üles laulja ja mitmete seadete autor Maarja Aarma, kitarril ja kontrabassil Karl Madis Pennar ning klahvidel Mikk Kaasik. Lisaks ETV Tütarlastekoor muusikalise juhi Aarne Saluveeri dirigeerimisel.

"Nendel seadetel, mida minu kirjutasin, jätsin ma koori osad suhteliselt samaks. Ma meelega läksin seda teed, sest Tormise kirjutatud kooriseaded kõlavad lihtsalt nii hästi, ja siis ma sinna ümber ehitasin uut harmooniat ja natuke mängisin vormiga," ütles laulja Maarja Aarma.

Kontsertsari on osa Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva tähistamisest.

"Tormise põhimaterjal on vankumatult paigas, aga ma olen isegi väga üllatunud, kui rikkalikult õnnestus sinna Tormise juurde neid kõlavärve luua ja Tormist säilitades luua mängulisust, aga muusika ongi mäng kõlavärvide ja tunnetega," ütles dirigent Aarne Saluveer.

Hingedepäeval toimus kontsert Veljo Tormise kodukohas, Kuusalu kirikus. Lisaks tulevad kontserdid Viljandi Pauluse kirikus, Tallinna Jaani kirikus ja Vigala Maarja kirikus.