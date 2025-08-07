Galerii: Tallinnas jõuavad lavale Tormise muusika uued töötlused

Kontserdi kunstilise juhi ja dirigendi Valter Soosalu jaoks on tema jaoks tegemist ühe suve kõrghetkega. "Tähistame ju ühe eesti muusika suurkuju Veljo Tormise olemasolu. Tormise puhul ongi oluline rõhutada, et ta ei ole ju kuhugi kadunud, tema töö ei ole lõppenud. Eesti rahvalaulu ja regilaulu jätkuvalt esitatakse, kaasajastatakse ja seda muusikat on jätkuvalt tarvis, see pakub huvi inimestele ka väljaspool Eestit," sõnas ta.

Soololaule orkestriseades esitab Duo Ruut. Veel on solistidena laval tenor Heldur Harry Põlda, bass Andres Alamaa, Leho Karin tšellol ja Jaak Sooäär kitarril. Tallinna Kammerorkestri ees seisab dirigent Valter Soosalu. Vahetekste loeb näitleja Karmo Nigula, kontserdi lavastaja on Laura Võigemast, videokunstnik Alyona Movko-Mägi ning õhtu valguskunstnik on Priidu Adlas.

7. ja 8. augustil Krulli kvartali mehhaanikatsehhis toimuval "Tormis 95" kontserdil tulevad esitamisele Tormise "Sügismaastikud" (1964/2009), "Sinikka laul" ooperist "Lalli" (1991/1996) ja arvukalt helilooja teoste uusi seadeid, sealhulgas "Pikse litaania" (1973/2025, seade Valter Soosalu) ja "Viimane laev" (1981/2008, seade Tõnu Kõrvits).

7. augusti "Tormis 95" kontserdist teeb otse ülekande ka Klassikaraadio kell 19.00.