Galerii: Tallinnas jõuavad lavale Tormise muusika uued töötlused

Muusika
Tallinnas jõuavad lavale Tormise muusika uued töötlused.
Muusika

7. augustil tähistatakse Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva. Sel puhul kõlavad neljapäeval ja reedel Tallinnas Krulli kvartalis Veljo Tormise muusika uued töötlused heliloojatelt Bianca Rantalalt, Jaak Sooäärelt ja Valter Soosalult. Kontserdist teeb ülekande Klassikaraadio.

Kontserdi kunstilise juhi ja dirigendi Valter Soosalu jaoks on tema jaoks tegemist ühe suve kõrghetkega. "Tähistame ju ühe eesti muusika suurkuju Veljo Tormise olemasolu. Tormise puhul ongi oluline rõhutada, et ta ei ole ju kuhugi kadunud, tema töö ei ole lõppenud. Eesti rahvalaulu ja regilaulu jätkuvalt esitatakse, kaasajastatakse ja seda muusikat on jätkuvalt tarvis, see pakub huvi inimestele ka väljaspool Eestit," sõnas ta.

Soololaule orkestriseades esitab Duo Ruut. Veel on solistidena laval tenor Heldur Harry Põlda, bass Andres Alamaa, Leho Karin tšellol ja Jaak Sooäär kitarril. Tallinna Kammerorkestri ees seisab dirigent Valter Soosalu. Vahetekste loeb näitleja Karmo Nigula, kontserdi lavastaja on Laura Võigemast, videokunstnik Alyona Movko-Mägi ning õhtu valguskunstnik on Priidu Adlas.

7. ja 8. augustil Krulli kvartali mehhaanikatsehhis toimuval "Tormis 95" kontserdil tulevad esitamisele Tormise "Sügismaastikud" (1964/2009), "Sinikka laul" ooperist "Lalli" (1991/1996) ja arvukalt helilooja teoste uusi seadeid, sealhulgas "Pikse litaania" (1973/2025, seade Valter Soosalu) ja "Viimane laev" (1981/2008, seade Tõnu Kõrvits).

7. augusti "Tormis 95" kontserdist teeb otse ülekande ka Klassikaraadio kell 19.00.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

Galerii: Tallinnas jõuavad lavale Tormise muusika uued töötlused

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Veljo Tormist tema 95. sünniaastapäeval

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

Immo Mihkelson: Tormise jaoks oli muusika eluks vajalik

Ilmus 20. sajandi alguse eesti ulmekirjanduse antoloogia "Kuumad allikad"

Euroopa juhtival talendifestivalil Reeperbahn toimub taas Eesti muusika esitlusõhtu

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

Aga räägime siis menstruatsioonist. Intervjuu Johanna Roosiga

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

Arvustus. Valu osatamine vendade Urbide loos

Koidula muuseumis toimusid filmi "Säärane mulk" võtted

Galerii: Tartuffi avapäev tõi uputuse kiuste raekoja platsi rahvast täis

Galerii: ERM-i õuel avati Eesti Rahva Kolahoov

Arvustus. Naine kui kummitav maja

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

