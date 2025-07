Ülemaailmse "Tormis 95" võistulaulmise võitis Junger Kammerchor Basel Šveitsist

Konkursil osales kokku 90 kollektiivi, koori ja solisti üle kogu maailma, tuues esile Veljo Tormise loomingu mõjuulatuse ja elujõulisuse. Esindatud olid kollektiivid Eestist, Soomest, Norrast, Šveitsist, Hollandist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ühendkuningriigist, Austraaliast, Kanadast, Tšiilist, Jaapanist, Taiwanist ja USA-st.

Osalemiseks tuli saata video Tormise teose esitamisest. Konkursil hinnati emotsionaalset väljendust, sisulist tõlgendust, vokaalset täpsust, tehnilist taset ja loomingulisust. Žürii koosseisu moodustasid Taavi Esko, Jaagup Tormis, Mari Kalkun, Sofia Söderberg ja Henrik Dahlgren (Svanholm Singers).

Rahvusvaheliste kooride arvestuses kuulutati üksmeelselt võitjaks Junger Kammerchor Basel (Šveits) "Raua needmine", mida žürii nimetas "üle mõistuse heaks". Auhinna võtab Eestis vastu tenor Julian Schmidlin.

Muljetavaldavalt tugeva esituse eest pälvis teise koha Taiwani Kammerkoor Müller teosega "Pikse litaania". Maestra Meng-Hsien Peng saabub auhinda vastu võtma isiklikult.

Kolmandale kohale tuli Prantsusmaa koor Mikrokosmos kontsert-etendusega "Saga of the People Without Armor / Tribute to Veljo Tormis", mis tõi esile nende aastatepikkuse sügava sideme Tormise loominguga. Kõrveaial esindab koori manager Magali Cardeilhac.

Žürii otsustas jagada Eesti osalejad kutseliste- ja taidluskooride kategooriatesse ning tunnustas eeskätt Eesti riiklikke esinduskoore. Nende tõlgendustes avaldus sügavalt juurdunud ja samas ülendav emotsionaalne siirus, mis lõi ehtsa kodutunde nii muusika ilu kui ka jõulise tõlgenduse kaudu.

Kutselistest kooridest tunnustati Eesti Filharmoonia Kammerkoori "Jaanilaule" ja Eesti Rahvusmeeskoori 80. juubelikontserti koos Tütarlastekooriga Ellerhein "Eesti Kalendrilaulud".

Taidluskooride arvestuses jagasid esikohta ETV Tütarlastekoori "Sampo tagumine" (dir. Aarne Saluveer) ja Vox Populi lavastus "Kui ma kasvasin kanake" (dir. Janne Fridolin). Žürii hinnangul oli oluline leida just uusi ja kaasaegseid väljundeid Tormise loomingule, mida antud lähenemised pakuvad.

Teisele kohale tuli Segakoor Hannijöggi videoga "Noore suve muinasjutt" (dir. Mariell Aren). Jaagup Tormis iseloomustas esitust kui siirast ja isiklikult puudutavat: "See tuletab meelde minu vanaisa – nii tema olekut kui ka seda, kuidas ta laulis siis, kui ta oli kõige ehedamas olemises. Olgu ta siis õpetamas teisi või lihtsalt jaanitule ääres regilaulu vaimu edasi kandmas – selles oli midagi sügavalt tõelist, mida on tunda ka Hannijöggi esituses."

Kolmanda koha pälvis helilooja Liis Jürgens koostöös Baltic Sea Philharmonicuga "Tabu-tabu unenägu" (dir. Kristjan Järvi), mida peeti tõeliselt muljetavaldavaks ja mastaapseks projektiks Eesti kultuuri teadvustamise mõttes globaalsel tasandil.

Eritunnustused said Pluss Koorile teose "Noorpaari õpetamine / Angel" (Veljo Tormis / Massive Attack) innovatiivse sümbioosi eest ning saksofonist David Pastor Quartetile Tormise teoste improvisatsioonide eest Tallinna Rahvusvahelistel Trompetipäevadel.

Lisaks tõsteti esile: Collegium Musicale, Kammerkoor Encore, Üle-Eestiline Neidudekoor Leelo, Tallinna Reaalkooli Kooristuudio, Voxpunt, Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor, tantsuduo Nele Reial ja Kaupo Kreitsman, tantsurühm Kabujalake II, Nuku Koor, Kaika Kuur, Eesti Rahvusringhäälingu Segakoor ja Eesti Noorte Segakoor.

7. augustil toimub Veljo Tormise sünniaastapäeva puhul helilooja sünnikodus võistulaulmise pidulik auhinnatseremoonia ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert "Eesti Naistelaulud ja Eesti Meestelaulud" dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel. Lisaks esitletakse Olev Muska seniavaldamata käsikirja "Kiri-uu" ja värskelt ilmunud albumit "New Estonian Waltzes".

Enamik osalenud videod on nähtavad Youtube'is.