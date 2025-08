95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

Tallinnas, Krulli kvartali mehhaanikatsehhis esitatakse Tormise teoste instrumentaalseid töötlusi, mille autoriteks on Valter Soosalu, Jaak Sooäär ja Bianca Rantala. Uued tõlgendused pakuvad võimaluse kogeda Tormise muusikat kammerorkestri ja solistide koosluses, toetudes ka visuaalsele lavastusele, mida täiendab Eesti kunstil põhinev video- ja valguslahendus.

Kontsert on Eesti muusikute austusavaldus helilooja mälestusele, andes tema loomingule uue hingamise ja sidudes Tormise ürgse muusikamaailma tänapäevase helikeelega.

"Me oleme seadnud Veljo Tormise koorimuusikat orkestrile ja tema soololaule, mis on originaalis klaverisaatega, saame nüüd kuulda ka orkestrisaatega," ütles kontserdi kunstiline juht ja dirigent Valter Soosalu.

"Selle kontserdi puhul toimib just see, et ta on ühesuguse vooluna. Ta loob mingisuguse aplausi vaba terviku. Läbi selle, et siin on justnimelt see Tormise kordumatu helikeel, mis tegelikult - sõltumata sellest, mis instrumendiga seda esitada - kas selleks on hääl või orkestris pillid, et ta tänu Valteri väga täpsele loomingulise juhi tööle on päris ilusaks tervikuks saanud," ütles kontserdi dramaturg Laura Võigemast.