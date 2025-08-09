Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

"Oluline ja samaaegu rõõmustav on tunda, et Tormis ei ole kuhugi kadunud. Tema looming on elujõuline ja hoiab elujõulisena ka suurt osa meie kultuurist. Tähistame selle eesti kultuuriloo hiiu kohalolu ja hingust meie kõla- ja mõtteväljades seekord veidi uuemates ja tavatumates värvides," ütles kontserdi kunstiline juht ja dirigent Valter Soosalu.

"Tormise muusika põhineb minu jaoks väga täpsel sõnatunnetusel ning seda nii muusikalises kui ka keelelises mõttes. Seepärast tundus esmalt veidi hirmuäratav luua tema teoste uute seadete vahele uued tekstid. Ometi on kõlavad katked saanud kõik tõuke tema muusika algsetest impulssidest, nende päris-sõnavarast, algupärasest lüürikast. Muige ja mängu pärast ning kummardusena Tormise armastusele murdekeelte vastu kannustas mind mõte pöörduda Andrus Saareste koostatud "Eesti keele mõistelise sõnaraamatu" poole ning kuhjata temaatilisi sõnasülemeid, mis Tormise muusikaga haakuksid ning sellega ühes helisema hakkaksid," sõnas kontserdi lavastaja Laura Võigemast.

Kontserdi visuaalse maailma aluseks oli kahe pärandvormi dialoog. Ühelt poolt käegakatsutav, milleks on Anu Raua poolt kogutud ja Eesti Rahva Muuseumis tallel olevad tekstiilid ja neist inspireeritud Anu Raua vaibad, Kärt Summataveti ehted ja joonistused ning Vive Tolli graafika. Teisalt vaimne, mis elab lauludes, värssides ja jutustustes. Need kihistused kohtuvad laval ja pildis, kandes edasi nii nähtavat kui ka nähtamatut osa meie kultuuripärandist," ütles kontserdi videokunstnik Aljona Movko-Mägi.

Kontserdil esitas soololaule orkestriseades Duo Ruut. "Nende ja Veljo Tormise vahelisi seoseid pole vaja väga paksu luubiga otsida," märkis dirigent. Veel olid solistidena on laval tenor Heldur Harry Põlda, bass Andres Alamaa, Leho Karin tšellol ja Jaak Sooäär kitarril, Tallinna Kammerorkester ning dirigent Valter Soosalu. Vahetekste luges näitleja Karmo Nigula.

7. ja 8. augustil Krulli kvartali mehhaanikatsehhis toimunud "Tormis 95" kontserdiõhtutel kõlasid Tormise "Sügismaastikud" (1964/2009), "Sinikka laul" ooperist "Lalli" (1991/1996) ja arvukalt helilooja teoste uusi seadeid, sealhulgas "Pikse litaania" (1973/2025, seade Valter Soosalu), "Viimane laev" (1981/2008, seade Tõnu Kõrvits).

7. augusti "Tormis 95" kontserdi otseülekanne on järelkuulatav Klassikaraadiost.