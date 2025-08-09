X!

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

Muusika
Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva
Vaata galeriid
27 pilti
Muusika

Neljapäeval ja reedel tähistati Krulli kvartalis helilooja Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva ning kõlasid Tormise muusika uued töötlused Bianca Rantalalt, Jaak Sooäärelt ja Valter Soosalult.

"Oluline ja samaaegu rõõmustav on tunda, et Tormis ei ole kuhugi kadunud. Tema looming on elujõuline ja hoiab elujõulisena ka suurt osa meie kultuurist. Tähistame selle eesti kultuuriloo hiiu kohalolu ja hingust meie kõla- ja mõtteväljades seekord veidi uuemates ja tavatumates värvides," ütles kontserdi kunstiline juht ja dirigent Valter Soosalu.

"Tormise muusika põhineb minu jaoks väga täpsel sõnatunnetusel ning seda nii muusikalises kui ka keelelises mõttes. Seepärast tundus esmalt veidi hirmuäratav luua tema teoste uute seadete vahele uued tekstid. Ometi on kõlavad katked saanud kõik tõuke tema muusika algsetest impulssidest, nende päris-sõnavarast, algupärasest lüürikast. Muige ja mängu pärast ning kummardusena Tormise armastusele murdekeelte vastu kannustas mind mõte pöörduda Andrus Saareste koostatud "Eesti keele mõistelise sõnaraamatu" poole ning kuhjata temaatilisi sõnasülemeid, mis Tormise muusikaga haakuksid ning sellega ühes helisema hakkaksid," sõnas kontserdi lavastaja Laura Võigemast.

Kontserdi visuaalse maailma aluseks oli kahe pärandvormi dialoog. Ühelt poolt käegakatsutav, milleks on Anu Raua poolt kogutud ja Eesti Rahva Muuseumis tallel olevad tekstiilid ja neist inspireeritud Anu Raua vaibad, Kärt Summataveti ehted ja joonistused ning Vive Tolli graafika. Teisalt vaimne, mis elab lauludes, värssides ja jutustustes. Need kihistused kohtuvad laval ja pildis, kandes edasi nii nähtavat kui ka nähtamatut osa meie kultuuripärandist," ütles kontserdi videokunstnik Aljona Movko-Mägi.

Kontserdil esitas soololaule orkestriseades Duo Ruut. "Nende ja Veljo Tormise vahelisi seoseid pole vaja väga paksu luubiga otsida," märkis dirigent. Veel olid solistidena on laval tenor Heldur Harry Põlda, bass Andres Alamaa, Leho Karin tšellol ja Jaak Sooäär kitarril, Tallinna Kammerorkester ning dirigent Valter Soosalu. Vahetekste luges näitleja Karmo Nigula.

7. ja 8. augustil Krulli kvartali mehhaanikatsehhis toimunud "Tormis 95" kontserdiõhtutel kõlasid Tormise "Sügismaastikud" (1964/2009), "Sinikka laul" ooperist "Lalli" (1991/1996) ja arvukalt helilooja teoste uusi seadeid, sealhulgas "Pikse litaania" (1973/2025, seade Valter Soosalu), "Viimane laev" (1981/2008, seade Tõnu Kõrvits).

7. augusti "Tormis 95" kontserdi otseülekanne on järelkuulatav Klassikaraadiost.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:59

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

10:38

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

09:43

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

08.08

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

08.08

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

08.08

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

08.08

Suri luuletaja Virve Osila

08.08

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

08.08

Flow festivali peakorraldaja: paljud Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele esinejatele

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.08

Suri luuletaja Virve Osila

08.08

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

07.08

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

08.08

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

08.08

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

06.08

Aga räägime siis menstruatsioonist. Intervjuu Johanna Roosiga

07.08

Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

07.08

Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo