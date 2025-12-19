Vox Populi esmaettekandes kõlab Urmas Sisaski "Jõulumissa" segakoorile

Rootsi-Mihkli kiriku laval on Vox Populi lauljad, orelil Ulla Krigul, inglissarvel Riivo Kallasmaa, bass-bariton Andreas Väljamäe, dirigendid Janne Fridolin, Gustav Talmar ja Ita Väljamäe.

Ülesehituselt põhineb "Jõulumissa" liturgilise jõulumissa vormil, preestri (Andreas Väljamäe) ja koguduse (koor) dialoogil. Tekst on eesti keeles ja pärineb 1937. aastal eesti keeles ilmunud katoliku palveraamatust. Teosesse on põimitud "Meie Isa" palve kui ka koraal "Oh sa õnnistav". Kontserdil kuuleb lisaks "Jõulumissale" ka erinevaid osi kooritsüklist Gloria Patri I ja II.

"Kaks aastat tagasi, kui kuulasin "Jõulumissat" meeskoori esituses, sain aru, et sellest peab sündima ka segakoori versioon. Appi tuli Urmas Sisaski kirjastus Edition 49, tänu kellele on täna olemas veel üks olulise sõnumiga suurteos segakoorile. Ma usun, et Urmas Sisaskil oleks sellest vaid hea meel," sõnas Vox Populi dirigent Janne Fridolin.

Kontsert "Jõulumissa" on pühendatud Urmas Sisaski 65. sünniaastapäevale.