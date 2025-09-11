X!

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

Muusika
Kristjan Järvi ja Nordic Pulse
Kristjan Järvi ja Nordic Pulse Autor/allikas: Siiri Kumari
Muusika

18. septembril algab Eesti Kontserdi sügishooaeg. Kontserdihooaja avab dirigent Kristjan Järvi juhatusel musitseeriv veerandsajaliikmeline rahvusvaheline bänd Nordic Pulse.

Kristjan Järvi viib mõttekaaslastest koosneva ansambliga publiku audiovisuaalsele rännakule läbi looduse põhikomponentide – maa, õhu, tule ja vee. "Elementide" nime kandva kontserdi muusikaliseks lähtekohaks on Pärdi, Richteri ja Griegi ajatud teosed, millele lisanduvad kompositsioonid muudavad kontserdi traditsioonilise ja kaasaegse sulamiks, kus žanripiirid on kadunud.

Kontserdil soleerib viiuldaja Triin Ruubel, laulu ja kitarrimänguga esineb Mick Pedaja.

Eesti Kontserdi hooaja avakontsert kõlab Tallinnas Estonia kontserdisaalis 18. septembril. Tartus Vanemuise kontserdimajas saab kontserti kuulda 19. septembril ning Jõhvi kontserdimajas 20. septembril.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:25

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

17:21

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

12:56

Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

12:38

Eestis valminud lühifilm "Kiievi tort" võitis Kiievi filmifestivalil parima Ukraina filmi auhinna

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:56

Pildid: Vano Allsalu avas Haus galeriis maalinäituse

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

10.09

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

11:54

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

10.09

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

10.09

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo