Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

Kristjan Järvi viib mõttekaaslastest koosneva ansambliga publiku audiovisuaalsele rännakule läbi looduse põhikomponentide – maa, õhu, tule ja vee. "Elementide" nime kandva kontserdi muusikaliseks lähtekohaks on Pärdi, Richteri ja Griegi ajatud teosed, millele lisanduvad kompositsioonid muudavad kontserdi traditsioonilise ja kaasaegse sulamiks, kus žanripiirid on kadunud.

Kontserdil soleerib viiuldaja Triin Ruubel, laulu ja kitarrimänguga esineb Mick Pedaja.

Eesti Kontserdi hooaja avakontsert kõlab Tallinnas Estonia kontserdisaalis 18. septembril. Tartus Vanemuise kontserdimajas saab kontserti kuulda 19. septembril ning Jõhvi kontserdimajas 20. septembril.