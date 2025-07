Pärnu muusikafestival tegi uue publikurekordi

"Pärnu Muusikafestival ei ole ainult 10 päeva kontserte igal aastal, vaid selle kultuuriline, hariduslik ja majanduslik jalajälg on palju suurem. Muusikute rahvusvaheline võrgustumine on kõik need aastad toiminud analoogselt Tallinn Music Weekile – meid külastavad erinevad agendid agentuuridest, promootorid ja välispress," ütles Pärnu muusikafestivali peakorraldaja Kristjan Hallik.

2025. aastal tegi Pärnu muusikafestivali programm kummarduse Arvo Pärdile tema 90. sünnipäeva-aastal. Festivali kontserdiprogrammi tõi sel aastal esiettekandele eesti heliloojate Erkki-Sven Tüüri, Elis Halliku ja Alisson Kruusmaa uudisteosed.

Kokku astus festivali programmis publiku ette üle 500 muusiku, dirigendid Paavo Järvi ja Kristjan Järvi, kolm koori, viis orkestrit ning eesti ja rahvusvahelised tippsolistid Hans Christian Aavik ja Mari Poll, Vilde Frang, Kalev Kuljus, Marcel Johannes Kits, Maria Lehtlaan ja Iveta Apkalna. Festivaliga paralleelselt toimunud Järvi Akadeemia dirigeerimiskursusel ning keelpillide, puhkpillide ja löökpillide meistrikursustel osales 129 noort muusikut.

Järgmine Pärnu muusikafestival toimub 8. kuni 18. juulini 2026.