Galerii: algas 15. Pärnu muusikafestival

Sel aastal tähistab 90. sünnipäeva helilooja Arvo Pärt, kelle muusika tänavuse Pärnu muusikafestivali programmis aukohal on.

"Kuigi kogu maailm tähistab tänavu Arvo Pärdi juubelit, on see meile Pärnus tähendusrikkam kui kunagi varem – Arvo on olnud meie perele lähedane sõber nii kaua, kui mäletan, sõnas nii festivali avakontserti kui ka saabuval nädalavahetusel Eesti Festivaliorkestri kontserte dirigeeriv Paavo Järv.

Lisaks jätkab festival oma traditsioone ja toob Pärnust maailmaesiettekandele Eesti heliloojate uudisteoseid, et viia need maailma lavalaudadele.

Erkki-Sven Tüüri oboekontsert "Desert Wind", mis 19. juulil Pärnus Eesti esiettekandele jõuab, on heliloojal kirjutatud Pärnu muusikafestivali ja Hamburgi Elbphilharmonie ühistellimusel. Esmakordselt kõlas teos Saksamaal Elbphilharmonie kontserdimajas, kus solistiks oli NRD Elbphilharmonie juhtiv oboemängija Kalev Kuljus.

Elis Halliku uudisteos "Oriri" tuleb Pärnus maailmaesiettekandele 20. juulil. Teos on loodud mõeldes Arvo Pärdi 90. sünnipäevale. "Oriri" kõlab kõrvuti Pärdi loominguga ja Stravinski süidiga balletist "Tulilind " Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi esituses.

Hans Christian Aavik ja Mari Poll soleerivadEesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi ees 20. juulil. Nende poolt esitusele tulev Pärdi "Tabula rasa" kõlab pärast Pärnut uuesti Eesti Festivaliorkestri esituses maailmas.

"Suundume Arvo Pärdi muusikaga turneele – Zürichisse, Viini, Hamburgi ja New Yorgi Carnegie Halli, kus Eesti Festivaliorkester teeb oma USA debüüdi koos solistide Nico Muhly, Midori ja Hans Christian Aavikuga," sõnas Paavo Järvi.

Saabuva annavad ka Kristjan Järvi ja Nordic Pulse orkestri kaks kontserti "Pärdi peeglis", mis toimuvad 18. juulil. Selleks õhtuks on Pärdi meistriteoste vahele valitud teoseid, mis on mõjutanud Pärti ennast – ja mille loomisel on Pärt omakorda inspireerinud teisi: alates Bachist ja Coldplayst kuni Kristjan Järvi ja Nordic Pulse orkestri liikmete loominguni.

Pärnu Muusikafestival toimub 16.–25. juulil. Festivali kontsertülekandeid saab kuulata ka Klassikaraadiost.