Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Märt-Matis Lill

"Märt-Matis Lille muusika juhib kuulaja väga loomulikult meele, taju ja tunnetuse süvakihtideni. Avarad kultuurilised allhoovused ning lai tundeskaala leiavad selles vahetut kogemust ja lihvitud esteetikat ühendava väljenduse," kommenteeris žürii esinaine Helena Tulve žürii otsust.

Märt-Matis Lille haare heliloojana on muljetavaldav. Tema iseloomulikus autoristiilis ühineb sügav meditatiivsus avaliku dramaatilisusega, kõlaline tundlikkus kujundliku reljeefsusega ja introvertsus efektse teatraalsusega. Samavõrd lai on žanride ring, milles helilooja on kätt proovinud, hõlmates endas muusikateatrit, teoseid orkestrile, kammermuusikat ja palju muud.

Võime siduda erinevaid lähenemisviise esteetiliselt mõjuvaks ja veenvaks tervikuks jätkab traditsiooni, mille üheks väljapaistvamaks esindajaks eesti muusikas oli Lille õpetaja Lepo Sumera; traditsiooni, milles stiililise küpsuse saavutamine ei tähenda kunagi avatuse, otsingute ja eksperimentaalsuse hülgamist.

Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia väärtustab selle saajate autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus.

Preemia tänavuse saaja valis välja žürii koosseisus helilooja Helena Tulve, muusikateadlane Kerri Kotta ning elektronmuusik ning helirežissöör Tammo Sumera.

Lepo Sumera preemia varasemad laureaadid on Toivo Tulev, Helena Tulve, Tõnu Kõrvits, Jüri Reinvere, Galina Grigorjeva, Ülo Krigul, Tatjana Kozlova-Johannes, Age Veeroos ja Erkki-Sven Tüür. Preemiat antakse üle 2016. aastast.

Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 4500 eurot, mille on välja pannud Eesti Autorite Ühing ning Eesti Heliloojate Liit.