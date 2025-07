Marek Sadam loost "Mu kodu nii lihtsalt": need sõnad tulid sügavalt Eesti peale mõeldes

Laulupeo suurkontserdil kandsid poistekoorid ette loo "Mu kodu nii lihtsalt", mille sõnade autor on Marek Sadam. Grete Lõbule antud intervjuus ütles ta, et kui sinu lugu kõlab laulupeol, on kõige ilusam hetk elus.

Marek Sadam sõnas, et väga harva tuleb pisar silma, kui sa enda laulu kuuled. "Aga seekord nii oli," ütles ta ja lisas, et ta ei mäleta, kas enne tekkisid sõnad või viis. "Need sõnad tekkisid väga sügavalt isamaa ja Eesti peale mõeldes, ma mõtlesin seda, et kui mõni neist väikestest poistest kunagi täiskasvanud mehena mõtleb sellele laulupeole tagasi ja nende armaste asjade peale, mis tal poisina olid ja kui meil oleks seda maad, millest laulda, et see poleks minevikumaa, millest me laulame."

"See on laulukirjutaja jaoks kõige ägedam hetk elus, kõige ilusam hetk ja ma täna väga Janne Fridolini," rõhutas ta.