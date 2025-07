Mudilaskooride liigijuht: see emotsioon, mille laulupeol saad, saadab sind terve elu

Kuusik ütles, et mudilaskooride puhul on kõige tähtsam positiivne energia. "Sa pead rõõmuga nende ette minema ja see on see, mis neid kõige rohkem köidab, sa pead saama nende tähelepanu ja kui sa teed seda entusiasmiga, siis sellest juba täitsa piisab," sõnas ta ja lisas, et nad on eelproovides lapsi ette valmistanud selleks, mis neid laulukaare all ees võib oodata. "Ma loodan, et nad sel hetkel, kui laul käib, on nad ikkagi meie sõrme otsas, väga suur roll on tegelikult ka saatjatel, kes nendega koos laval on."

"Meil on kavas viis laulu, alustame oma kava võrukeelse lauluga," selgitas ta ja mainis, et nad tõlkisid võrukeelse laulu laste jaoks ära. "Aga mulle tundub küll, et lapsed saavad sellega väga hästi hakkama," mainis Kuusik, rõhutades, et nad leidsid kavasse ka ühe loo "Onu Tik-Taki seiklustest, mis liigijuhi sõnul kõnetab ka praeguseid noori. "Tõnis Kõrvits on teinud ka väga toreda seade."

Jaanika Kuusik sõnas, et kõige erilisem on alati esimene või teine laulupidu, mis jääb lastele kõige paremini meelde. "Minu esimene laulupidu oli 1997. aastal, kui ma olin ka mudilaskoorides, aga enne seda sai käidud siin enda vanematega, kellel on ka kooripisik sees ning ma arvan, et alates sellest ajast pole ükski laulupidu vahele jäänud," mainis ta ja ütles, et see emotsioon, mille sa laulupeolt saad, saadab sind terve elu.