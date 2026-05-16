Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

Tallinna linn tähistas 15. mail 778 aasta möödumist Lübecki linnaõiguse saamisest. Sel puhul toimub Vabaduse väljakul kontsert "Nordic Amazonia", kus astus üles Kristjan Järvi ja Nordic Pulse koos mitmete külalistega.

Dirigent Kristjan Järvi juhtimisel astusid 360-kraadisel laval üles ansambel Nordic Pulse ning külalisesinejad Mari Kalkun, Kitty Florentine, Cartoon ja Nublu. Samal päeval esineb Nublu ka Tallinna volikogu hoone rõdul.

Kristjan Järvj ja tema ansambel Nordic Pulse teevad koostööd ka mitmete rahvusvaheliste artistidega, möödunud aasta lõpus astus ta Alexela kontserdimajas üles koos briti produtsendi Jon Hopkinsiga.