Jüri-Ruut Kangur teenetemärgist: meeldiv tunnustus töise argipäeva vahele

Kangur tõdes, et teenetemärki saada oli talle suur üllatus. Nii ei saanud ta esmajoones aru, mis medali puhul tuttavad teda õnnitlesid. "Ma ei saanud üldse aru, mis medali puhul. Tartu maratoni ei ole läbinud," naljatles Kangur.

Küll aga pakub tunnustus Kangurile rõõmu. "Loomulikult tunnustus on tore," tõdes ta ja lisas, et tööd on ta oma elus teinud omajagu ning praegu tundub talle, et tuleb samas vaimus jätkata.

"See on meeldiv tunnustus töise argipäeva vahel," sõnas Kangur, kes ka praegu töötab mitme projekti kallal. Nii on ta seotud mitmete noorteorkestrite kontsertide kui ka järgmise laulupeo korraldamisega. Küll aga nentis Kangur, et pärast koroonapandeemiat tuleb mõnevõrra orkestrite tööd jälle uuesti üles ehitada.

"Loodame, et nüüd saab järjest ja rahulikult tegutseda," mainis Kangur ja lisas, et eesolev laulupidu annab motivatsiooni juurde. Seda, kas laulupeol orkestri ees paneb Kangur äsja saadud ordeni rinda, ei osanud ta veel öelda. "Seal on omad traditsioonid. Seal on laulupeo dirigendi rosett, mis on tunnusmärk."