Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi laureaat on Risto Joost

Eesti Kooriühingu ettepanekul otsustas Eesti Rahvuskultuuri fondi Gustav Ernesaksa nimelise allfondi nõukogu tunnustada dirigent Risto Joosti kõrgetasemelise pühendunud töö eest Eesti muusikaelu edendamisel ja Eesti muusika tutvustamisel üle maailma.

Risto Joost on tunnustatud dirigent nii ooperi- kui ka kontserdilavadel ning seisnud dirigendina mitmete maailmas kõrgelt hinnatud kooride ja orkestrite ees. Eesti koorimuusika maastikul on ta tuntust ja tunnustust kogunud kammerkoori Voces Tallinn looja ja kauaaegse peadirigendina.

Viimasel kolmel üldlaulupeol on Risto Joost publikut rõõmustanud laulukaare ees valikkoore ja harrastussümfoonikuid juhatades.

Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Risto Joosti 2018. aastal aasta muusikuks. 2016. aastal pälvis ta Eesti Muusikanõukogu helikunsti sihtkapitali aastapreemia ning 2011. aastal Eesti Vabariigi noore kultuuritegelase preemia.

Gustav Ernesaksa fondi valdkonna edendamise stipendiumi saab haldusnõukogu ettepanekul dirigent Jüri-Ruut Kangur pikaaegse tulemusliku töö eest harrastus-sümfooniaorkestritega. Haldusnõukogu märgib oma teates, et just tänu Jüri-Ruut Kanguri pühendunud tööle on sümfooniaorkestrid saanud alates 2007. aastast laulupeo lahutamatuks osaks.

Gustav Ernesaksa fondi õppestipendiumi pälvib Eesti muusika- ja teatriakadeemia dirigeerimisosakonna ettepanekul noor koorijuht ja EMTA magistriõppe II kursuse üliõpilane Leiu Tõnissaar, kes lõpetas bakalaureuseõpingud professor Tõnu Kaljuste juures cum laude ja praegu jätkab õpinguid magistriõppes professor Hirvo Surva juhendamisel.

Gustav Ernesaksa stipendiumid antakse üle 12. detsembril laulutaadi sünniaastapäevale pühendatud kontserdil Tallinna lauluväljaku klaassaalis. Kontserdi korraldajaks on Eesti Meestelaulu Selts, kelle algatusel antakse peastipendiumiga kaasa ka Ekke Väli loodud skulptuur "Gustav", mis on Tallinna lauluväljakul oleva Gustav Ernesaksa kuju jäljend.

Gustav Ernesaksa fond on 1993. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia asutatud fond, mille eesmärk on väärtustada koorimuusikat.