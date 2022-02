Selgusid Eesti kooriühingu aastapreemiate saajad

Aasta koore 2021 on kaks. Kontsertkooride kategoorias sai selle tiitli kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigent Pärt Uusberg), kes paistis 2021. aastal silma aktiivse kontserttegevusega – poole aasta jooksul anti seitse täispikka kontserti üle Eesti.

Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli Lehtse kammerkoor (dirigendid Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots). Koor tõi oma 40. sünnipäeva tähistamiseks 2021. aasta sügisel lavale Boris Kõrveri opereti "Ainult unistus", mida mängiti neli korda.

Aasta dirigendiks valiti Pärt Uusberg, kelle 2021. aasta tegemiste hulgas olid mitmed oma teoste esitused nii kammerkooriga Head Ööd, Vend kui Eesti Filharmoonia Kammerkooriga.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2021 on Eve Paap – Hugo Treffneri Gümnaasiumi segakoori Anima ja politsei segakoori Chorus Menticum dirigent.

Aasta noore dirigendi 2021 tiitli sai Karin Tuul (Kuulpak) – kammerkoori Encore, Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakoori ja tütarlastekoori ning kultuurikeskuse Kaja naiskoori dirigent, TTÜ Akadeemilise Naiskoori koormeister, helilooja ja Eesti Kammerkooride Liidu esimees.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Kuusalu pasunakoor (dirigent Ott Kask). 1870. aastal loodud Kuusalu pasunakoor on üks Eesti vanimaid tänini järjepidevalt tegutsevaid puhkpilliorkestreid.

Aasta orkestridirigendiks tunnistati Aavo Ots, kelle 2021. aasta tegemiste hulka kuuluvad Estonia kontserdisaalis toimunud puhkpillimuusika gala "Aavo Ots 70", esinemised mitmete orkestritega ja kahe puhkpillimuusika DVD väljaandmine.

Aasta tegu 2021 on juubelikontsert "Eesti Lauljate Liit 100", mis toimus 24. oktoobril 2021 EMTA kontserdi- ja teatrimajas.

Aasta toetaja 2021 on Urmas Vahur – eraettevõtja, kes on toetanud Eesti Meestelaulu Seltsi poistekooride ja poiste-solistide võistulaulmist ja poistekooride laululaagrit.

Aasta korraldaja 2021 on Marika Murumaa – Eesti Naislaulu Seltsi tegevsekretär. Marika korraldada olid kontsert-etendus "Naise lugu", nais- ja neidudekooride kontsert "Eesti Lauljate Liit 100", isadepäeva kontsert ja advendikontserdid.

Koostööpreemia 2021 pälvis Tiia Puhvel – hääleseadja, soolo- ja ansamblilaulu õpetaja, koolitaja vokaal- ja kõnetehnika alal.

Aasta kooriplaat 2021 on "Ilma hääl". Tartu ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch). Plaadil kõlavad Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja ilmalikud laulud ning Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel "Canticle of the Sun".

Aasta koorihelilooja on Tõnu Kõrvits, kellel 2021. aastal valmisid kooriteostest "Taevalaulud"/ "Sky Songs", "Tiibade hääl" ja "St. Michael Songs".

Aastate kooriheliloojaks valiti Alo Ritsing, kes on üks viljakamaid Eesti koorimuusika loojaid. Tema loomingusse kuulub umbes 400 koorilaulu. 2021. aastal pälvis Alo Ritsing peapreemia võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursil.

Kaheteistkümnele tiitlile kandideeris 86 nominenti, kelle hulgast tegi valiku Kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi.

Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela Fondi stipendium – 2021. aastal pälvis peastipendiumi Kuldar Schüts ning Martha Johansoni stipendiumifondi preemia sai Silvia Mellik.

Kultuuriminister Tiit Terik andis üle Kultuuriministeeriumi tänukirjad dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Möödunud aastal oli võidukaid koori- ja orkestrijuhte 13.