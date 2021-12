Risto Joost: on aeg luua professionaalne segakoor

Gustav Ernesaksa 113. sünniaastapäeval pälvis dirigent Risto Joost Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi kõrgetasemelise pühendunud töö eest eesti muusikaelu edendamisel ja eesti muusika tutvustamisel üle maailma. Küll aga on Joosti sõnul vaja teha eesti koorimuusikas teatavaid muudatusi. Ühe ettepanekuna tõi Joost välja, et tuleb luua professionaalne segakoor.

Gustav Ernesaksa tööd ja loomingut peab dirigent Risto Joost tähelepanuväärseks ning tõdes, et on saadud tunnustuses liigutatud. "See on hästi suur tunnustus," rääkis Joost Klassikaraadio saates "Delta".

Kuigi Risto Joost Ernesaksa käe all ei õppinud, jagas talle Ernesaksa õpetussõnu Kuno Areng. Samuti näeb Joost, kuidas Ernesaksa looming ja töö ka tänapäeval edasi kandub. Nii tõi ta näite Eesti rahvusmeeskoorist, mis hoiab tänini Ernesaksa loodud traditsioone.

Mõisted "koorijuht" ja "dirigent" kannavad Risto Joosti sõnul erinevat tähendust. Kui koorijuhtimist peab Joost pigem harrastuslikuks terminiks, siis dirigent on tema sõnul isik, kes on seda eriala koolis õppinud. "Dirigeerimine on see, mis ühendab seda eriala," ütles Joost ja lisas, et kui dirigeerimist võib vaadata muusikalise instrumendina, siis koorijuhtimine lähtub pigem kommunikatsioonist.

Risto Joost leiab, et eesti koorimuusika areng ei tohiks peatuda. Kindlasti näeb ühe ohukohana Joost seda, et koorijuhist ei tohi saada koori mänedžer. Kuigi koorijuhtide tööd premeeritakse palgaga, peab oma tasu saama ka mänedžer. "Siis on võimalik seda süsteemi arendada."

Küll aga leiab Joost, et Eestil puudub professionaalne segakoor. "Nüüd oleks aeg, kus oleks vaja teha kultuuripoliitiline otsus ja luua professionaalne segakoor," lausus Risto Joost ja lisas, et publik ootab lauljatelt ka suurvormide esitamist. "Ma väga loodan, et see teema võetakse tõsiselt lauale."

Aastale tagasi vaadates peab Risto Joost kahetsusväärseks kaitseväe orkestri koondamist. Orkestri tegevuse lõpetamine näitab Joosti sõnul ka riigipoolset suhtumist sellesse. "Ma ei usu, et ükski osapool sellest võitis," arutles Joost.

Joosti sõnul ei täitnud orkester kaitseväes ainult tseremoniaalset rolli, vaid pakkus ka muusikalist haridust. Nii said juba varem pilliõpingutega tegelenud kaitseväelased ajateenistuse jooksul enda pilli edasi õppida. "Nüüd neil sellist võimalust enam ei ole, mis tähendab jälle, et me ei ole riigina tulnud meie professionaalidele vastu."

Lõppevat aastat ei vaata Risto Joost ainult negatiivse alatooniga. Kaasa saab võtta ka palju positiivseid mälestusi. Kuigi ühte konkreetset kontserti või juhtumit ei osanud Joost välja tuua, juhtis ta tähelepanu kõikidele muusikutele ja kultuuritegelastele, kes on suutnud ka keerulistes olukordades ning veebikontserte andes publiku tuju üleval hoida.

Veel meenutas Joost lõppevast aastast hetke, kui enam veebikontserte andma ei pidanud ning piirangud kaotati. "Publiku janu kunsti järgi oli nii meeletu ja see näitab ikka, kuivõrd oluline on kultuur tervikuna." Lisaks kutsus dirigent üles inimesi mõistma, kui olulist rolli kannab kultuur nende igapäevaelus.