Heliloomingu suvekoolis valmis tänavu 16 uudisteost

Suvekoolis saavad kokku heliloomingust huvitatud noored, professionaalsed heliloojad ja interpreedid. Loomelabori teeb eriliseks see, et igal aastal kirjutatakse uuele koosseisule ja kõik juhendajad on kogu suvekooli vältel kohal, viivad läbi töötube ja pakuvad konsultatsioone.

Suvekoolis osales sel aastal 16 noort, kelle seas oli nii heliloomingut õppivaid kui ka heliloomingu huvilisi õpilasi ja tudengeid üle Eesti.

Loomingu juhendajateks olid nädala jooksul heliloojad Tauno Aints, Liis Jürgens ja Margo Kõlar, interpreedid Mikk Langeproon akordionil ja Nikita Matsuk metsasarvel ning režissöör ja stsenarist Rasmus Merivoo, kellega tutvuti helilooja ja režissööri vahelise tööprotsessiga.

Helilooja ja juhendaja Tauno Aints toob esile, et seekord oli suvekooli kokku kutsutud erakordne koosseis, kus kohtusid filmikunst ja klassikaline muusika. Igal osalejal valmis nädala jooksul heliteos. Lõppkontserdil 8. augustil kanti ette Rasmus Merivoo koomiksist inspireeritud 16 uudisteost. Režissööri kaasamine andis noortele heliloojatele lisaks koostööoskustele instrumentalistidega ja instrumentide tundmaõppimisele aimu, kuidas sünnib filmimuusika.

"Tuli välja, et Loomelabor oligi nagu nimi vihjab laboratoorium, kus sai katsetada midagi täiesti uut - jutustada sama lugu kuueteistkümne erineva heliloojaga. Olen sellest kõigest väga inspireeritud ja õnnelik, et sain selles eksperimendis osaleda," ütles esmakordselt Loomelaboris osalenud režissöör Rasmus Merivoo.

"Tänavusele loomelaborile andis vunki pöörase fantaasiaga filmimehe Rasmus Merivoo inspireeriv osalemine. Noored heliloojad said nihutada oma helimaailmade piire veel koostöös pilliprofessionaalide Mikk Langeprooni ja Nikita Matsukiga, kes avasid akordioni ja metsasarve siseelu rikkalikke nüansse. Püüti kujutada erinevaid meeleolusid ja vastanduvaid karaktereid. Usun, et kõik laborilased said edasiseks julgustust, inspiratsiooni, tehnilist valmisolekut ja koostöökogemust," lisas heliloomingu juhendaja Margo Kõlar.

Heliloomingu suvekooli korraldab Eesti Heliloojate liidu juures asuv Eesti Muusikafond, mille üks suundi on noorte heliloojate järelkasvu hoidmine.