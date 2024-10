Eesti animafilm "Yummy" esilinastub paralleelselt kolmel mainekal festivalil

Riiast tõi film möödunud aastal koju ka Short Riga testlinastuste postproduktsiooni auhinna. "Must komöödia, mis algab armastuslooga ja lõpeb koeratoidu konservis," kommenteeris žürii eelmisel aastal.

"Mul on väga hea meel, et film saab lühifilmide maastikul valitsevas ülitihedes konkurentsis sedavõrd võimsa rahvusvahelise avangu," kommenteerib filmi produtsent Aurelia Aasa. "AFI Fest on Oscari-kvalifikatsiooniga festival, mis tähendab, et parimaks tunnistatud lühi-ja lühianimafilm saavad õiguse kandideerida Oscarile. Kahe aasta eest pälvis AFI Festil peavõidu "Sierra", mis jõudis pärast kampaaniat ka Oscarite lühilisti. Panused on seega kõrged ka "Yummy" puhul, " lisab produtsent.

"Yummy" keskmes on koeratoidu testijana töötav Julia. Pärast lahkuminekut pikaajalisest armsamast ei maitse koeratoit aga enam kunagi endiselt. Filmi režissöör ja kunstnik on Martinus Klemet, produtsent Aurelia Aasa, animaatorid Katarina Skott, Rebeka Kruus, Jelizaveta Mušnikova, Erik Jelle, Hleb Kuftseryn. Helilooja Ardo-Ran Varres, helindaja Matis Rei, häälenäitlejad Ardo Ran Varres ja Maria Taimre-Varres. Filmi tootja on AAA Creative.

Eesti publik näeb filmi esimest korda tänavuse PÖFF Shortsi kavas.