Lühianimafilm "Yummy" avab kahe inimese lahkukasvamist

Animastuudio AAA Creative ja produtsent Aurelia Aasa on võtnud töösse lühianimatsiooni "Yummy", mis räägib purunenud armastusest. Film peaks jõudma vaatajateni järgmisel aastal.

Režissöör Martinus Klemet on loo jutustamiseks valinud musta huumori ja absurdiprisma, mille kaudu räägitakse kahe inimese tragikoomilisest lahkukasvamisest. Yummy on tõukunud Martinuse enda ja tema lähikondsetega juhtunud lugudest.

Filmi pildikeel on inspireeritud linoollõike graafikast ning koomiksikunstist. Animaatorid kasutavad tegelaste loomisel eeskujuna ka reaalseid inimesi ja situatsioone.

"Ma arvan, et selline graafiline stiil nagu linoollõige ja natuke op-kunstilik lähenemine annab hästi edasi loo intensiivsust ja pingelisust, et see on natuke isegi psühhedeelne. Aga pealkiri "Yummy" tuleb sellest, et filmi peategelane Julia töötab koeratoidu tehases testijana, ja tema tööks ongi vaadata, kas toit on piisavalt jammi või mitte," rääkis stsenarist ja režissöör Klemet.