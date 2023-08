Animafilm "Miisufy" jutustab loo digitaalsest lemmikloomast

Kunstnik Liisi Grünbergi tee animatsiooni juurde on kulgenud läbi illustratsioonide ja koomiksite, mille jaoks ideid ammutab ta enda sõnul popkunsti maailmast. "Ma olen olnud pigem popkultuuri tarbija, imen nagu svamm endasse ja siis töötlen oma vaatepunktist ümber," kirjeldas Grünberg.

"See algas instagrammist, ma nägin tema töid, kirjutasin talle ja küsisin, et kas sa tahaksid filmi teha. Ma arvan, et see on produtsendina väga suur risk, kellelegi sotsiaalmeedias kirjutada, aga õnneks tasus ära, film on valmis," rääkis produtsent Aurelia Aasa. "Minu eesmärk on see, et iga film, mis on minu produtseeritud, et sellel oleks mingi oma aura või oma selline võnge."

Film on tehtud lamenuku tehnikas arvuti animatsioonina. "Kuna ma tahan joonistada hästi detailiküllaselt, siis selleks sobib lamenukk väga hästi. Muidu joonisfilmis peaks kõik detailid üle ja üle uuesti joonistama, aga lamenukus sa saad neid vabalt ringi liigutada ja säilitada detailirikkuse," kirjeldas Grünberg.

Grünbergi sõnul pani ta seekord erilist rõhku värvidele. "Seal on palju liikumist erinevate ruumide vahel mitte ainult füüsiliste ruumide vahel vaid me liigume tavamaailmast ka digitaalsesse maailma ja siis ma proovisin teha hästi selgeks, kus me parasjagu asume."

"Miisufy" jõuab ekraanidele kõigepealt Balti ja Põhjamaade filmifestivalidel. Kodupublik näeb filmi loodetavasti veel selle aastanumbri sees.