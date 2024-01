Aigar Vals uuest lühialbumist "Miisufy": mulle on alati kassid meeldinud

Maineka filmifestivali Sundance lühianimatsioonide programmi jõudnud "Miisufy" muusika sai alguse juba kogunenud materjalist. "Mul oli miskit sellest hetkest, mil ma projektist teada sain, kogunenud. Teine osa muusikast tuli koos Martin Kikasega Ö Stuudiost filmile helindust luues. Filmi ennast tuli muidugi selle aja jooksul vaadata põhjalikult palju kordi, sest luua tuli kuulmismeelega kogetav maailm," ütles Vals kultuuriportaalile antud intervjuus. Helilooja sõnul kuuleb lühialbumil ka muusikalisi episoode, mis filmis endas kuuldaval polnud, laiendades seeläbi filmi universumit kinolinal nähtust laiemaks.

"Miisufy" keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. "Filmi idee on tõukunud Tamagotchist. Meie otsustasime äpi loogika ringi keerata ja vaadata olukorda äppi suletud digitaalsete lemmikloomade perspektiivist," on režissöör Liisi Grünberg filmi kohta öelnud. Filmi temaatika ehk kassid, kes on lõksus teised dimensioonis, resoneerus Valsi isikliku sümpaatiaga kasside vastu. "Mulle on nad alati meeldinud – lapsena olid kassid mulle seltsiks ning võisin neid hellitades istuda küünis tunde liikumatult, et nad minu süles magada saaksid," ütles Vals.

Loomingulised rattad pani Valsi sõnul kõige hoogsamalt veerema just Liisi Grünbergi visuaalne stiil. "Miisufy on piisavalt sürreaalne nii sisu kui ka vormi poolest. Mulle meeldivad kontrastid ning selleski on pendeldamist erinevate dimensioonide vahel. Kuigi film ise on kõigest 10 minutit pikk, on ta sisult intensiivne. Sellesse mahub kasside idülliline maailm, nende digikosmos, portaal ehk telefon ja inimeste maailm koos erinevate keskkondadega. Nende vaheldumist helindada ja sellele vastavat muusikat luua oli peamine väljakutse," tõdes Vals.

Filmitegijad muusika loomisesse ei sekkunud ja Valsile anti vabad käed. "Küllap oli usaldus varasemate muusikaliste projektidega kätte võidetud. Filmi tegemine, eriti animatsiooni, on ajamahukas protsess, seega filmi produtsent ja stsenarist Aurelia Aasa võttis minuga ühendust juba 2021. aasta kevadel ning tutvustas mulle ideed. Lõime käed, et teostan nii helinduse kui muusika ja omalt poolt kaasan Martin Kikase. Minu teada filmi režissöör Liisi Grünberg vähemasti tollal veel ei olnud kursis, millist muusikat ma loon. Olime EKA animatsiooniõpingute ajal varasemalt kokku puutunud, aga siis ma veel muusikas ei soolotanud. Pärast Miisufy heliriba valmimist jõudis ta minu kontserdile Paavli kultuurivabrikus ning teatas hiljem, et talle mu esitus väga meeldis, nii et olen jõudnud igati toetavasse seltskonda," rõõmustas Vals.

Filmile muusika loomine oli Valsile kui heliloojale asjade loomulik kulg. "Ma õppisin Balti Filmi- ja Meediakoolis filmimontaaži ning hiljem Eesti Kunstiakadeemias animatsiooni. Hiljem olen erinevates rollides olnud mõne projektiga seotud. Praegugi on mul mõned edasised plaanid, mis on seotud filmidega. Kokkupuude nii filmimaailma kui muusikaga on mul olnud lapsest saati," selgitas Vals.

Samas peab helilooja lühialbumit ka Aigar Valsi teoseks. "Seal on mitmed lood, mis võinuks vabalt sobituda mõne mu plaadi peale, aga oleksid praeguses hetkes tõenäoliselt pigem siiski jäänud sahtlisse või oma aega ootama," rääkis Vals ja lisas, et talle on algusest peale nii arvustustes kui eravestlustes öeldud, et tema loodud muusika on filmilik. " Filmi senine edu annab mulle selge märgi, et mu julged saundivalikud toetavad loodavat atmosfääri. Miisufyl on oma selge koht olemas arvatavasti veel täienevas filmimuusika riiulis," rääkis Vals.

"Miisufy muusika käib nüüd filmiga kaasas festivalidel ja saab näha laia maailma. Proovin ise samuti koos temaga mõnda paika reisida, kuid kõikjale ma ei jõua. Seetõttu jääb mul ka tänavune Sundance külastamata, aga ma näen kõrvalt, et ta elab praegusel hetkel oma unistuste elu," ütles Vals.