Eesti-Horvaatia täispikk animafilm võitis Annecy filmiturul arendusauhinna

Eesti-Horvaatia animarežissööride duo Chintis Lundgreni ja Draško Ivezići täispika animafilmi projekt "Saima: Stseenid keskeakriisist" võitis Annecy filmituru MIFA pitching'ul täispikkade animafilmide kategoorias kaaluka CICLIC arendusauhinna. CICLIC toetab tugeva kunstilise visiooniga animaprojekte, pakkudes rahalist toetust ja loovat keskkonda loominguliseks süvenemiseks Centre-Val du Loire'i regioonis.

Maailma olulisimaks peetava Annecy rahvusvahelise animafilmide festivali filmiturul MIFA toimunud üritusel MIFA Pitches esitleti uusi animaprojekte kuues erinevas kategoorias: 48 osalenud projekti valiti välja 917 kandidaadi hulgast üle maailma, neist 12 olid täispikad animafilmid. "Saima: Stseenid keskeakriisist" pälvitud auhind – Centre-Val du Loire'i regioonis filmikunsti ning kirjandust edendava kultuurifondi CICLIC välja pandud 25 000-eurone arendustoetus ning 2-kuuline residentuur Vendôme'is – oli täispikkade filmide kategoorias välja antud viiest auhinnast rahaliselt väärtuslikeim.

"Saima: Stseenid keskeakriisist" on täiskasvanutele suunatud psühholoogiline draama. Filmi tegevus toimub Chintis Lundgreni varasematest lühianimafilmidest "Manivald" ja "Toomas teispool metsikute huntide orgu" tuttavas maailmas. Film jälgib 40-aastase nutika ning iseseisva antropomorfse rebasedaami Saima eneseleidmise teekonda, kui ta saab teada oma partneri Ludvigi truudusetusest. Arenduses olevat filmi iseloomustab autoritele omane eluline huumor, ühiskonnakriitiline alatoon ja südamlik psühholoogiline sügavus. Chintis Lundgreni varasemad filmid on linastunud nii Annecy, Sundance'i kui ka Toronto filmifestivalidel.

Pilt auhinnatseremoonialt. Vasakult produtsendid Valentin Maupin Prantsusmaalt ja Marianne Ostrat Eestist, kaasrežissöör-stsenarist ja produtsent Draško Ivezić Horvaatiast ning Ciclic Animatoni juht Eric Reginaud. Autor/allikas: Emmanuel Nguyen Ngoc/MIFA

Režissöör Chintis Lundgren jagas oma elevust auhinna ning eesootava residentuuri üle: "CICLIC animaresidentuurist osa võtmine on olnud nii minu kui Draško suur unistus juba pikka aega. Auhinna toel plaanime süveneda filmi visuaalse poole arendamisse, sest "Saima: stseenid keskeakriisist" saab olema samm edasi mu varasemast stiilist. Loomulikult on sellise auhinna saamine suur tunnustus tehtud tööle ja näitab, et liigume õiges suunas. Viimast kinnitas ka publiku reaktsioon me pitch'ile – naerdi juba esimeste slaidide ajal, hoolimata sellest, et lugu pole mitte ainult naljakas, vaid ka valus. Hiljem kuulsime, et teema kõnetas ja leiti paralleele enda eludega. Oli meeldiv kuulda, et film on väga oodatud."

"Saima: Stseenid keskeakriisist" filmiprojekti arendavad kolme riigi koostöös Alexandra Film Eestist, Adriatic Animation Horvaatiast ja Avec ou sans Vous Prantsusmaalt. Filmi Eesti-poolne peaprodutsent on Marianne Ostrat.

Produtsendid loodavad filmi tootmisega alustada 2027. aastal ning jõuda esilinastuseni 2029. aastal.