Kultuuriportaali koroonaleevendus | Chintis Lundgreni lühianimatsioon "Manivald"

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal on hea võimalus vaadata läbi need filmid, milleks ehk varem aega ei leidnud ega tulnud isegi pähe, et neile linalugudele võiks võimaluse anda. Üks selliseid pisikesi pärle on kindlasti Chintis Lundgreni 2017. aasta lühianimatsioon "Manivald", mis on ilmselt üks enim auhinnatud Eesti filme viimastest aastatest.