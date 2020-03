Kultuuriportaali koroonaleevendus | "Täht on sündinud" esimene versioon 1937. aastast

2018. aastal tegi kassarekordeid ja noppis kümneid preemiaid Bradley Cooperi film "Täht on sündinud" ("A Star Is Born"), kuid tegelikult oli see sama loo neljas versioon. Avaldame täispikkuses 1937. aastal ilmunud samanimelise filmi, mille režisöör on William A. Wellman.