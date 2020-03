Kultuuriportaali koroonaleevendus | Indrek Spungini ja Taavi Aruse pungidokumentaal "Enam kui elu"

Freddy Grenzmann on Eesti viimane rokkstaar, punk-rock ansambli Psychoterror laulja ja poeet. Freddy kohta võib tunnustavalt öelda, et ta ei ole normaalne – ei laval, ega elus. Freddy looming ja elu on samaväärsed – tal on alati kõik mängus. Freddy teeb huvitavaks mitte seltskondlik või tekstuaalne mängumõnu, vaid mängupandu suurus, täielik enesekaotuse võimalikkus ja aimatava inimliku või metafüüsilise ahastuse sügavus. See on lugu viimasest ehedast rokkstaarist ja poeedist, tema tööst ja ühe punkansambli anatoomiast.

Filmi režissöörid on Taavi Arus ja Indrek Spungin, produtsent Pille Rünk, operaator Taavi Arus, toimetaja Julia Tomberg.