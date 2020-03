Kultuuriportaali koroonaleevendus | Sander Jooni lühianimatsioon "Sounds Good"

Animaator Sander Joon avaldas oma 2018. aasta lühianimatsiooni "Sounds Good" veebis vaatamiseks. Film on rännanud enam kui neljakümnel festivalil, nende hulgas ka Annecy, Go Short, Animateka ja GLAS.

"Sounds Good" on eksperimentaalne, helidest inspireeritud lühianimatsioon. Filmi keskseks liiniks on lintmakiga operaator, kes tõmbab meid veidrale teekonnale. Operaatoriga paralleelselt näeme kuraatoreid, kes on tüdinenud nii elust kui filmist, millest nad end leiavad. Igavuse leevendamiseks alustavad nad performance'it. Liine ühendavaks elemendiks on seened, mis kasvavad ja pulbitsevad filmi arenedes.

Lühianimatsioon "Sounds Good" on toodetud Eesti Kunstiakadeemias (Priit Pärna ja Olga Pärna juhendamisel), Taani residentuuris The Animation Workshop ning animatsioonistuudios BOP.