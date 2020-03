Kultuuriportaali koroonaleevendus | Virve Aruoja lühimängufilm "Ühe suve akvarellid"

Jätkame ERR-i arhiivist kadunud pärlite otsimist. Režissöör Virve Aruoja tegi koostöös Eesti Televisiooniga mitmeid filme, kuid neist üks tuntumaid on kahtlemata lühimängufilm "Ühe suve akvarellid".

Üliõpilane läheb suvel maale puhkama. Üksik tädike ja pirtsakas, esialgu nagu pisut naiivne tütarlaps joonistavad ühe suve noormehe elus. On see nüüd tütarlapse lahkumine kõrgkooli, vana naise mure või sügis, kuid miski nendest teemadest mõjub noormehele kirgastavalt. Suve lõpus on noore mehe silmavaade erksam ja laiem.

Film valmis Lilli Prometi jutustuse ainetel. Stsenarist ja režissöör Virve Aruoja, operaatorid Anton Mutt ja Kaljo Jõekalda, helilooja Veljo Tormis. Osades Albina Kausi, Katrin Välbe, Aarne Üksküla, Helgi Ilo ja Eldor Valter.