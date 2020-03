Kui seni on kultuuriportaali koroonaleevenduste hulka sattunud ka tõsisemaid filme, siis teeme korraks äkkpöörde huumoriklassika suunas. 1978. aastal ilmunud Sulev Nõmmiku "Siin me oleme" on Eesti komöödia kullafondi kuuluv teos, mis sellisel raskel ajal peaks olema parimaks leevenduseks.