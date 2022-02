ETV2 teemaõhtu on pühendatud Juhan Smuulile

ETV2 meenutab Juhan Smuuli nii telesaadete ja -lavastuse kui ka mängufilmidega.

19.30 "Tormi poeg. Juhan Smuul 60", 1982

Põgus ülevaade kirjaniku elust. Sõpra, kolleegi, kirjanikku meenutavad Gustav Ernesaks, Mihhail Dudin, Rassul Hamzatov, Villem Gross jt. Autor Helle Tiisväli, režissöör Norma Jõekalda.

20.15 "Polkovniku lesk", 1982

Draamateatri etenduse "Polkovniku lesk" lavastas Mikk Mikiver, kunstnik Aime Unt, muusikaline kujundaja Viive Ernesaks. Nimiosas värvikas Ita Ever, kes kuulutab, et arstid ei tea midagi. Teistes osades Lembit Ulfsak, Maria Klenskaja, Aare Laanemets, Rita Raave jt. Režissöör Aime Kala.

21.30 "OP lood: Juhan Smuul 100", 2022

18. veebruaril möödus Juhan Smuuli sünnist 100 aastat. Sel puhul teeme ringkäigu tema kodusaarel Muhus, kus üllatame Muhu muuseumi rahvast, vaatame Kuressaare Teatris värsket lavastust "Lea" peaosas Piret Krummiga ja räägime Kadri Tüüri ning Mudlumiga Smuulist kui kirjamehest. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor.

21.50 "Siin me oleme!", 1978

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Rahuliku talu ette Muhumaal põrutab ühel päeval sapakas, kust pudeneb välja üks lärmakas perekond Tallinnast, kes on otsustanud veeta oma suvepuhkuse kaunis looduses. Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Enn Putnik, helilooja Ülo Vinter. Film on kirjeldustõlkega.

23.00 "Kommentaare Eesti filmile", 1966

Jüri Müüri 1966. aastal Juhan Smuuli jutustuste ainetel valminud mängufilmi "Kirjad Sõgedate külast" meenutavad näitlejad Aarne Üksküla ja Tõnu Aav ning filmi teine režissöör Arvo Kruusement.

23.10 "Kirjad Sõgedate külast", 1966

Juhan Smuuli jutustuse ainetel valminud mängufilmi tegevus toimub II maailmasõja järgsetel aastatel rannakülas ja viib vaatajad muhedate ja mehiste randlaste hulka, kellel on kui käisest puistata huumorikilluke õllekapa juures. Needsamad mehed panevad hetkegi kaalumata ohtu oma elu, kui on vaja päästa teisi, kes sattunud merehätta. Kogu rannaküla on siis nagu üks mees, ainult võõrastega, mujalt tulnutega on raske. Režissöör Jüri Müür. Osades Kaarel Karm, Ilmar Tammur, Paul Ruubel, Valdeko Ratassepp, Tõnu Aav, Peeter Kard, Aarne Üksküla jt.

00.25 "100 luulepärli", 2010

"Viimane laev". Juhan Smuul. Loeb Tambet Tuisk.