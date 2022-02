Tiit Aleksejev: Smuul oli ürgandekas kirjanik

Pärast enam kui poolt sajandit annab praegune kirjanike liidu esimees väga ühese hinnangu.

"Osa sellest loomingust on kindlasti püsiväärtusega. Ja selge on see, et Smuul oli ikkagi ürgandekas kirjanik ja seda vaatamata sellele, et tollel ajal tõi Smuulile üle Nõukogude Liidu kuulsuse just poeem Stalinile, mille eest ta sai ka tookord Stalini preemia," sõnas Tiit Aleksejev.

Lisaks poeemidele ja proosaloomingule kirjutas Juhan Smuul ka viis edukat näidendit, mida Eesti teatrites lavastatud seni 18 korral. Laupäeval saab juba öelda, et 19 korral, sest Kuressaare teater taaslavastab Smuuli näidendi "Lea".

"Seletus ongi see, et ta ongi kõige paremini kirjutatud. Ta on dialoogi vormis, ta on kõige huvitavam võrreldes teiste Smuuli näidenditega. See ongi Eesti tüviklassikasse kuuluv, kui me räägime dramaturgiast, üks parimaid näidendeid," sõnas Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi.

Juhan Smuul on andnud aga ühiskonnale veel miskit olulist, eriti Muhulastele. Nimelt saab öelda, et tänu Juhan Smuuli isiksusele ja kuulsusele on nüüd olemas Muhu muuseum.

"Juba tema elu ajal, 1960-ndatel algas meil seal turism, kuna töökollektiivide ekskursioonid sõitsid Koguvast läbi ja taheti näha elavat kuulsust. Ja tema surma järel loodi siis Juhan Smuuli memoriaalmuuseum," rääkis Muhu muuseumi juht Meelis Mereäär.