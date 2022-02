Kodumaised filmid "Kuulsuse narrid" ja "Suvitajad" lükkusid 2023. aastasse

Uue plaani kohaselt jõuab "Suvitajad" vaatajate ette tuleva aasta veebruaris ning "Kuulsuse narrid" 2023. aasta jaanuaris. Produtsent Tanel Tatter sõnas, et filmide nihutamise otsus on tingitud suuresti kogu Melchiori triloogia 2022. aastal väljatoomisest. "Pidime ohverdama oma teiste filmide kuupäevad, et kavas oleks piisavalt ruumi," ütles ta ja lisas, et samuti on teised tootjad tõstnud oma suuri filme ringi ja kõik aknad nihkunud.

Tema sõnul tõestas "Eesti matuse" ja "Jahihooja" levikogemus, et filmid vajavad väga pikka linastusaega. "Väga vale oleks oma filmidele selga sõita ning endaga konkureerima hakata, samuti tuleb arvestada suurstuudio levikavaga, et jätkuks kodumisele filmile piisav kogus linastusaega."

"Loomulikult tootjale on see raske kompromiss, kui investeering filmis kinni, aga pikemas perspektiivis ärilisest seisukohast möödapääsmatu," rõhutas ta.

Eduard Bornhöhe samanimelisel jutustusel põhineva "Kuulsuse narride" režissöör on Ain Mäeots, stsenarist Ott Kilusk, produtsendid Kristian Taska, Adeele Tähemaa, Tanel Tatter ja Veiko Esken, osades Karl Robert Saaremäe (Saalomon Vesipruul), Veiko Porkanen (Tatikas), Maiken Pius (pesunaine Agnes), Ott Sepp (Värdi), Saara Nüganen, Marian Heinat jt.

"Suvitajate" aluseks on Juhan Smuuli jutustus, mille järgi vändati ka 1978. aasta kultuskomöödia "Siin me oleme". Värskes filmiversioonis on aga tegevus toodud tänapäeva. Režissöör Ergo Kuld, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter, Veiko Esken, osades Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Adele Taska, Ago Anderson, Pääru Oja ja Robert Klein.