Kolm "Apteeker Melchiori" filmi jõuavad vaatajateni 2022. aasta jooksul

Elmo Nüganeni lavastatud "Apteeker Melchiori" filme on korduvalt edasi lükatud, kuid nüüd soovivad filmitegijad esimesed kolm osa filmisaagast tuua vaatajate ette 2022. aasta jooksul mõnekuuse vahega. Esimese filmi esilinastus on plaanitud 15. aprilliks.

Produtsent Tanel Tatter sõnas, et kinonduses on uus ajastu, mistõttu tuli katsetada ka teistsugust mudelit. "See idee tuli koosolekul, et mis oleks, kui toome järjestikku välja, siis publik kütab end üles ja saab maksimaalse elamuse," ütles ta ja lisas, et filmide edasilükkamised on olnud nii pikaldased, mistõttu ei saa filme enam riiulil hoida.

Kui esimene jagu jõuab vaatajate ette aprillis, siis järgmised kaks filmi tulevad kinodesse mõnekuuse vahega: film "Apteeker Melchior: Viirastus" esilinastub augusti alguses, "Apteeker Melchior. Timuka tütar" aga oktoobris. Produtsendi hinnangul aitab selline lahendus põnevust hoida ja publiku kinodesse meelitada, kuid ta rõhutas, et kõik filmid on tegelikult vaadeldavad ka eraldiseisvalt.

Kolme filmi kõrval, mis 2022. aasta jooksul linastuvad, on tootmises ka juba neljas film. "Neljas on pikemat aega kirjutamisel, saime ka arenduseks toetust ning oleme sinna teinud ka investeeringu," selgitas Tatter ja rõhutas, et kõigepealt tuleb kolm eelmist filmi publiku ette tuua, siis saab näha, kuidas neljandaga edasi liikuda.

Filmisari "Apteeker Melchior" põhineb Indrek Hargla samanimelistel romaanidel, mille tegevus toimub keskaegses Tallinnas. Filmide režissöör on Elmo Nüganen, stsenaristid Elmo Nüganen, Olle Mirme ja Kristian Taska, nimitegelast kehastab Märten Metsaviir.