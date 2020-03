Lugu räägib tüdruk Alice'ist, kes kukub küülikuurgu ja satub fantaasiamaailma, milles elavad veidrad inimesesarnased olendid. "Alice imedemaal" kuulub maailma lastekirjanduse klassikasse, ühtlasi peetakse seda briti absurdikirjanduse üheks parimaks näiteks. Raamatu järg on "Alice peeglitagusel maal ja mida ta seal nägi".

Üheksa-minutilise lühifilmi režissöörideks on Cecil M. Hepworth ja Percy Stow. Filmist on tänaseks säilinud vaid üks koopia, mida Briti filmiinstituut on restaureerinud ning proovinud taastada. Mõned osad filmist on tänaseks kadunud.