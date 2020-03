Kultuuriportaali koroonaleevendus | Vallo Toomla dokfilm "Marju Lepajõe. Päevade sõnad"

Kui ERR-i arhiivis suurel hulgal vanemaid filme, siis tegelikult on sinna jõudnud ka portreedokumentaalide sarjas valminud linalood. Nende hulgas on ka Vallo Toomla hinnatud dokumentaalfilm Marju Lepajõest.

Inimene kõnnib mööda maailma ja otsib taga oma elu, mida ta kunagi kätte ei saa. See on portreefilm Marju Lepajõest, filoloogist, religiooniloolasest ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõust. Vaimuka sarmiga mõtestab Marju meie kaasaega, mil inimese vajadus ja võime süveneda on taandunud teisejärguliseks.

Ka ülikool, õpetatuse ja kultuuri pühakoda, on kaotamas oma vaimset mõõdet ning tähendust. Milline on haritlase koht teda mitte soosivas maailmas? Vaatajal on võimalus saata Marjut tema mõtteteekonnal täpse sõna ja isikliku tõe poole. Loodetavasti see kohtumine avardab, lohutab, inspireerib.

Filmi režissöör Vallo Toomla, produtsent Kaie-Ene Rääk, operaator Erik Põllumaa, helirežissöör Mart Kessel-Otsa, monteerija Kaie-Ene Rääk. "Marju Lepajõe. Päevade sõnad" pälvis Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemia, samuti tunnustati eraldi operaator Erik Põllumaad. Vallo Toomla, Erik Põllumaa, Mart Kessel-Otsa ja Kaie-Ene Rääk pälvisid filmi eest ka riikliku kultuuripreemia.