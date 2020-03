Kultuuriportaali koroonaleevendus | Stanley Doneni kinoklassika "Petturid"

Regina Lambert (Audrey Hepburn) tahab oma mehest lahutada, kuid järsku meest tapetakse. Enne oma surma jõudis mees kogu nende ühise vara sularahaks teha, kuid raha asukohta ei tea keegi. Reginat hakkavad jälitama mitmed võõrad mehed, nende hulgas keegi Peter Joshua (Cary Grant). Paistab, et kõik jahivad mehe varandust, mille see 2. maailmasõjas varastas. Muidugi arvatakse, et Regina teab, kuhu mees raha on peitnud. Iga uue surnuga on naisel raskem otsustada, keda ta usaldada saab ja keda mitte.

"Petturite" režissöör Stanley Donen on tuntud ka näiteks selliste filmide nagu "Singin' in the Rain" (1952), "Funny Face" (1957) ja "Arabesque" (1966) lavastajana. Film "Petturid" oli nomineeritud ka parima originaalloo Oscarile.